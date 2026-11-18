Hamburg (ots) -Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist eine fortschreitende, bislang nicht heilbare Erkrankung, die mit einem erhöhten Risiko für schwere Komplikationen und einem vorzeitigen Tod einhergeht. Anfangs ist es vermeintlich nur ein Husten. Mit der Zeit bekommen Menschen mit COPD immer schlechter Luft mit Folgen für ihr Arbeits- und Sozialleben: Sie sind weniger belastbar und werden nicht selten arbeitsunfähig, geben Hobbys auf, sagen Treffen mit Familien und Freund:innen ab und können irgendwann kaum mehr das Haus verlassen. Wer an COPD erkrankt ist, verliert oft nicht nur die Luft zum Atmen, sondern Schritt für Schritt den Anschluss an das Leben. Dennoch vergehen bis zur Diagnose häufig Jahre, und oftmals bleibt die COPD unerkannt. Dabei gilt: Je früher die Krankheit diagnostiziert und adäquat behandelt wird, desto besser lassen sich Symptome lindern, das Fortschreiten verlangsamen und die Lebensqualität erhalten. Unter dem Motto Early Diagnosis and Management for a Better Life (dt. Frühe Diagnose und Versorgung für ein besseres Leben) macht die Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) daher am 25. Welt-COPD-Tag am 18. November 2026 auf die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung aufmerksam.In Deutschland leben schätzungsweise sieben Millionen Menschen mit COPD.[1] Doch nur etwa die Hälfte von ihnen weiß von ihrer Diagnose.[1] Die übrigen leben mit Beschwerden, ohne deren Ursache zu kennen, und ohne gezielte Behandlung.Hindernisse auf dem Weg zur frühen DiagnoseVon den ersten Symptomen der COPD bis zur korrekten Diagnose vergehen häufig mehrere Jahre. Ein Grund: Viele Menschen bringen Symptome wie Atemnot bei Anstrengung, hartnäckigen Husten oder eine nachlassende Leistungsfähigkeit zunächst nicht mit einer ernsthaften Erkrankung in Verbindung.[2] Das bestätigt auch Jochen Rhinow, der vor neun Jahren die Diagnose COPD erhielt: "Ich hatte anhaltenden Husten und fühlte mich unter Belastung nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Ich habe das vor 20 Jahren eher heruntergespielt. Damals habe ich das noch nicht als Krankheit wahrgenommen, sondern eher gedacht: Das liegt eben am Rauchen."COPD vom Stigma befreienRauchen ist nicht der einzige, aber der wichtigste Risikofaktor. "Man darf nicht vergessen: Rauchen ist eine Suchterkrankung. Es ist eben nicht einfach nur eine Frage des Willens", gibt Petra Preuss, COPD-Betroffene und Leiterin einer Selbsthilfegruppe, zu bedenken. Viele Menschen mit COPD wissen um das Risiko und versuchen vergeblich, von der Nikotinsucht loszukommen. Gleichzeitig sehen sie sich mit dem gesellschaftlichen Stigma konfrontiert, selbst für ihre Erkrankung verantwortlich zu sein. Aus Scham und Angst vor Verurteilung verschweigen viele ihre Symptome über Jahre und schieben den Gang in die ärztliche Praxis auf.3 Dadurch kann wertvolle Zeit für Diagnose und Behandlung verloren gehen.[4]Was eine frühe Diagnose bewirken kannEine frühzeitige Diagnose und leitliniengerechte Behandlung der COPD eröffnet Chancen für Betroffene: Durch sie kann das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt, die Lungenfunktion möglichst lange erhalten und die Lebensqualität verbessert werden. Neben Medikamenten können Maßnahmen wie Bewegung, Lungensport und Atemtherapie helfen, körperlich aktiv zu bleiben.[4] Denn je länger die Krankheit unentdeckt bleibt, desto stärker schädigt sie die Lunge. Die Lebensqualität nimmt ab und das Risiko für Herzschwäche, Herzinfarkt und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie für einen vorzeitigen Tod steigt. Besonders gefährlich sind akute Krankheitsschübe, auch Exazerbationen genannt. Sie führen zu einer raschen Verschlechterung der Symptome, vor allem der Atemnot,[2] und können weitere Schäden an Lunge[5] und Herz[2] begünstigen. COPD ist bis heute nicht heilbar, bereits entstandene Schäden sind nicht umkehrbar.[6] Deshalb sind eine möglichst frühe Diagnose und Behandlung sowie eine rechtzeitige Therapieanpassung bei unzureichender Krankheitskontrolle von entscheidender Bedeutung.COPD verändert das LebenAuch wenn COPD eine Lungenerkrankung ist, gehen ihre Auswirkungen weit über die Lunge hinaus. Viele Betroffene müssen ihren Alltag neu organisieren, ihre Kräfte bewusst einteilen und sich an ihr neues, deutlich eingeschränkteres Leben anpassen. Das kennt auch Jochen Rhinow: "Die COPD bestimmt meinen Alltag. Vieles ist nicht mehr sicher planbar, und Geplantes muss manchmal kurzfristig ausfallen. Ein Plan B ist deshalb immer sinnvoll." Seine Partnerin Patricia Zündorf ergänzt: "Am Anfang habe ich innerlich stark dagegen rebelliert, wenn Pläne plötzlich nicht mehr umsetzbar waren, obwohl morgens noch alles gut aussah. Heute gehen wir anders an die Dinge heran: Wir lassen uns mehr Zeit, planen anders und dadurch entspannt sich vieles."Einen sehr persönlichen Bericht, was die Diagnose COPD bedeutet, wie sich das Leben verändert und wie man seinem Leben einen neuen Sinn geben kann, gibt Petra Preuss ausführlich im Video Zwischen Atemnot und Lebensmut.Wissen gibt HandlungsspielraumDie Erfahrungen der Betroffenen zeigen, wie tiefgreifend COPD das Leben verändern kann. Umso wichtiger ist es, erste Anzeichen wie Atemnot oder hartnäckigen Husten nicht als normale Begleiterscheinung des Älterwerdens oder harmlose Folge des Rauchens abzutun, sondern ärztlich abklären zu lassen, damit eine geeignete Behandlung eingeleitet werden kann.Aufklärung der Betroffenen ist neben der Behandlung ein weiterer wichtiger Baustein, wie Petra Preuss berichtet: "In der fünf Wochen dauernden Reha habe ich sehr viel über die Krankheit gelernt. Mir wurde das ganze Ausmaß meiner Erkrankung dort zum ersten Mal bewusst." Jedoch hapert es häufig noch an der Aufklärung, wie Patricia Zündorf, Angehörige eines COPD-Betroffenen und ebenfalls Leiterin einer Selbsthilfegruppe, erklärt: "Leider hören wir häufig, dass Betroffene kaum Informationen erhalten - selbst in frühen Stadien, in denen man eigentlich noch sehr viel tun könnte." Umso wichtiger sind Tage wie der Welt-COPD-Tag, der die Aufmerksamkeit auf die Erkrankung und die Bedürfnisse der Menschen mit COPD lenkt. Auf der Webseite www.copd.de stellt AstraZeneca Betroffenen, Angehörigen und Interessierten umfassende Informationen zur Erkrankung, Therapie und Hilfsangeboten bereit.AstraZeneca im Bereich Atemwegserkrankungen und ImmunologieDer Bereich Atemwegserkrankungen und Immunologie ist einer der drei biopharmazeutischen Therapiebereiche von AstraZeneca und ein wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen. Aufbauend auf 50 Jahren Expertise erforscht AstraZeneca innovative Therapiemöglichkeiten für die Behandlung von Atemwegs- und immunologischen Erkrankungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Inhalationstherapien und Biologika für Patient:innen mit Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) sowie Lupus und eosinophiler Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA). Ziel ist es, eine bessere Patient:innenversorgung und eine dauerhafte Verbesserung ihrer Symptome zu ermöglichen.Über AstraZenecaDie AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in über 125 Ländern tätig. Die innovativen Medikamente des Unternehmens werden von Millionen von Patient:innen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen auf www.astrazeneca.de.Referenzen1. Pritzkuleit R et al. Pneumologie 2010;64(9):535-40.2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD Report 2026. https://ots.de/9ETXBd; abgerufen am 22.01.2026.3. Woo S et al. COPD 2021;Volume 16:1647-59.4. Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. S2k-Leitlinie Fachärztliche Diagnostik und Therapie der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) 2026. Auflage Februar 2026 / Version 5.1. AWMF Register: Nr. 020-006. https://ots.de/L4LB6E; abgerufen am 06.03.2026.5. Healthline. What is a COPD exacerbation? https://ots.de/GYfP6x; abgerufen am 19.03.2025.6. Österreichische Lungenunion. Volkskrankheit COPD - Patienten profitieren von zunehmend maßgeschneiderter Behandlung. https://www.lungenunion.at/copd-massgeschneiderte-behandlung/; abgerufen am 15.10.2026.DE-104914/11-2026Pressekontakt:Miriam Hofmann,Manager PR & Communications,Tel.: +49 1520 9715462E-Mail: miriam.hofmann@astrazeneca.comOriginal-Content von: AstraZeneca GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18044/6392914