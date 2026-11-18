München (ots) -Asbest wurde jahrzehntelang im Bauwesen, im Schiffbau und in der Industrie eingesetzt. Obwohl die Verwendung von Asbest in Deutschland seit 1993 verboten ist, erkranken noch heute Menschen hierzulande an den Folgen des früheren Kontakts. Jährlich sterben rund 1.600 Menschen in Deutschland an asbestbedingten Spätfolgen.[1] Dazu gehört u. a. das Pleuramesotheliom (Brustfellkrebs). Für Betroffene mit dieser Tumorerkrankung gibt es seit 2022 eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit: Tumor Treating Fields (TTFields). Bei vorausgegangener beruflicher Asbestexposition besteht zudem die Möglichkeit, das Pleuramesotheliom als Berufskrankheit anerkennen zu lassen.Zwischen dem Kontakt mit Asbest und dem Ausbruch einer Erkrankung können 30 bis 50 Jahre liegen. Deshalb können gesundheitliche Folgen wie z. B. das Pleuramesotheliom noch lange nach dem Ende des Berufslebens auftreten. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 1.350 Menschen neu mit einem Mesotheliom diagnostiziert. Im selben Jahr erkannten die Berufsgenossenschaften 651 asbestbedingte Mesotheliome als Berufskrankheit an.[2] Den Großteil davon machen die Pleuramesotheliome aus.Wenn Arbeit Jahrzehnte später krank machtDas sogenannte Pleuramesotheliom ist ein bösartiger Tumor des Brustfells. Diese dünne Gewebeschicht umgibt die Lunge und kleidet den Brustraum aus. Eingeatmete Asbestfasern können bis dorthin gelangen und langfristige Entzündungsprozesse auslösen, die zur Entstehung des Tumors beitragen können.[3],[4]Typische Beschwerden sind Atemnot, Brustschmerzen, trockener Husten und Müdigkeit. Da diese Symptome auch bei vielen anderen Erkrankungen auftreten, wird Brustfellkrebs häufig erst spät erkannt. Um die Diagnose zu sichern, sind bildgebende Untersuchungen und in der Regel eine Gewebeprobe erforderlich. Die Behandlung sollte möglichst in einem spezialisierten Zentrum geplant werden.[3]Bei einem Pleuramesotheliom sollte stets geprüft werden, ob die Erkrankung mit einer früheren beruflichen Asbestexposition zusammenhängt. Wer früher beispielsweise im Baugewerbe, bei Sanierungsarbeiten oder im Schiffbau tätig war, sollte daher mögliche Asbestkontakte im Arztgespräch erwähnen - auch wenn diese Jahrzehnte zurückliegen.Elektrische Wechselfelder als zusätzliche TherapieoptionFür Erwachsene mit Pleuramesotheliom, deren Tumor nicht operiert werden kann oder bei denen der Tumor fortgeschritten bzw. metastasiert ist, gibt es eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit: Tumor Treating Fields, kurz TTFields. Dabei werden schwache elektrische Wechselfelder eingesetzt, die die Teilung von Krebszellen stören und dadurch ihr Wachstum bremsen können.[5-8],[4],[5],Die Behandlung erfolgt mit einem tragbaren Gerät, das etwa 1,2 Kilogramm wiegt. Transducer Arrays (spezielle Pads) auf der Haut im Brust- und Rückenbereich übertragen die elektrischen Wechselfelder in die Tumorregion. Das Gerät kann auch zu Hause verwendet werden. Vorgesehen ist eine Anwendung von durchschnittlich mindestens 18 Stunden täglich.[9]TTFields werden beim Pleuramesotheliom zusammen mit Pemetrexed und platinbasierter Chemotherapie (Cisplatin oder Carboplatin) eingesetzt. In der Studie STELLAR mit 80 Teilnehmenden mit Pleuramesotheliom lag unter der TTFields-Therapie zusammen mit Cisplatin oder Carboplatin plus Pemetrexed das mediane Gesamtüberleben bei 18,2 Monaten.[7]TTFields waren mit keinen systemischen unerwünschten Ereignissen assoziiert und es kam zu keinen behandlungsbedingten Todesfällen. Zu den häufigsten geräteassoziierten unerwünschten Ereignissen zählten milde bis moderate Hautreizungen unter den Arrays.[10]Anerkennung als Berufskrankheit: Was bedeutet das konkret?Ein asbestbedingtes Pleuramesotheliom kann als Berufskrankheit Nr. 4105 anerkannt werden. Ärztinnen und Ärzte müssen den begründeten Verdacht auf eine solche Berufskrankheit melden. Anschließend prüft der zuständige Unfallversicherungsträger, beispielsweise eine Berufsgenossenschaft, ob die Voraussetzungen für eine Anerkennung erfüllt sind. Auch wenn sich Betroffene nicht mehr genau an den damaligen Asbestkontakt erinnern, sollte die berufliche Vorgeschichte angesprochen werden.[11]Die Anerkennung kann den Zugang zu Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung ermöglichen. Dazu gehören je nach Einzelfall medizinische Behandlung und Rehabilitation sowie weitere Leistungen zur finanziellen Absicherung.Wie kann die Kostenübernahme für TTFields geklärt werden?Bei einer anerkannten Berufskrankheit kann die gesetzliche Unfallversicherung für die medizinische Versorgung zuständig sein. Die Kosten einer Behandlung mit TTFields werden jedoch nicht automatisch übernommen.Zunächst muss das behandelnde Team prüfen und dokumentieren, ob die Therapie medizinisch infrage kommt. Sinnvoll ist eine gemeinsame Bewertung im interdisziplinären Tumorboard, also einer Besprechung verschiedener medizinischer Fachrichtungen. Anschließend kann ein individueller Antrag beim zuständigen Kostenträger gestellt werden. Dieser prüft den konkreten Fall.Die aktuelle Onkopedia-Leitlinie weist darauf hin, dass die Kostenübernahme im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung nicht abschließend geklärt ist. Für Betroffene, die über die gesetzliche Unfallversicherung versichert sind, empfiehlt die Leitlinie, die medizinische Eignung im Tumorboard zu bestätigen und schriftlich im Antrag zu dokumentieren.[3]Auch nach vielen Jahren lohnt sich der Blick zurückDas Pleuramesotheliom zeigt, wie lange die Folgen einer beruflichen Asbestbelastung nachwirken können. Wer früher möglicherweise Asbest ausgesetzt war, sollte dies bei entsprechenden Beschwerden ärztlich ansprechen. Bei einer Diagnose sollte ein möglicher Zusammenhang mit der früheren Arbeit und eine Anerkennung als Berufskrankheit geprüft werden.Behandlungsmöglichkeiten wie TTFields können für Betroffene infrage kommen. Verständliche Informationen über den möglichen Nutzen, die Anforderungen der Behandlung und die Finanzierung helfen Erkrankten und ihren Angehörigen, gemeinsam mit dem Behandlungsteam fundierte Entscheidungen zu treffen.Optune Lua ist für die Behandlung von Patienten mit inoperablem, fortgeschrittenem oder metastatischem Mesotheliom indiziert, um begleitend zu Pemetrexed und platinbasierter Chemotherapie angewendet zu werden.KontraindikationenVerwenden Sie das Optune Lua-Behandlungsset nicht, wenn Sie ein elektrisches Implantat haben. Verwenden Sie das Optune Lua-Behandlungssystem nicht, wenn Sie wissen, dass Sie auf leitfähige Hydrogele empfindlich reagieren, wie beispielsweise das Gel, das auf Elektrokardiogramm-(EKG)-Klebeelektroden oder Elektroden für die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) eingesetzt wird. In diesem Fall kann der Hautkontakt mit dem Gel, das bei dem Optune Lua-Behandlungsset verwendet wird, häufig eine verstärkte Rötung und Juckreiz auslösen und in seltenen Fällen sogar zu starken allergischen Reaktionen, wie z. B. Schock und Atemversagen, führen.Vollständige Informationen zu den Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen des Geräts finden Sie in dem Benutzerhandbuch von Optune Lua, verfügbar unter manuals.novocure.eu©2026 Novocure GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Novocure und Optune Lua sind eingetragene Marken der Novocure GmbH.Referenzen[1] https://www.aerzteblatt.de/news/berufskrankheiten-asbestbedingte-erkrankungen-haufigste-ursache-fur-todesfalle-abd880a2-6d6d-4350-a7fe-3942b2304510 (Aufgerufen am 20.10.2026).[2] Robert Koch-Institut. Krebs in Deutschland für 2021 - 2023. Online verfügbar unter: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Krebs_in_Deutschland/krebs_in_deutschland_2025.pdf?__blob=publicationFile (Aufgerufen am 20.10.2026).[3] Metzenmacher M et al. Onkopedia-Leitlinie Pleuramesotheliom. Online verfügbar unter: https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/pleuramesotheliom/@@guideline/html/index.html (Aufgerufen am 20.10.2026).4 Mossman BT, et al. Am J Pathol. 2013;182(4):1065-1077.5 Mun EJ et al. Clin Cancer Res 2018;24:266-275.6 Giladi M et al. Sci Rep 2015, 5:18046.7 Kirson ED et al. Cancer Res 2004;64:3288-3295.8 Gera N et al. PLoS One 2015;10:e0125269.9 Novocure. Benutzerhandbuch "Optune Lua ITE Mesothelioma"; Online verfügbar unter: https://manuals.novocure.eu/ (Aufgerufen am 20.10.2026).10 Ceresoli GL et al. The Lancet Oncology. 2019;20:1702-1709.11 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Berufskrankheit Nr. 4105 - durch Asbest verursachte Mesotheliome. Informationen zu Diagnosen und beruflichen Einwirkungen. Online verfügbar unter: https://www.dguv.de/bk-info/icd-10-kapitel/kapitel_02/bk4105/index.jsp (Aufgerufen am 20.10.2026).Pressekontakt:Melanie BraemerSenior Media Liasion ManagerMCG MEDICAL CONSULTING GROUP GMBH · ein Teil der Medperion CommunicationTel. +491622521603melanie.braemer@medical-consulting.de · medical-consulting.deMörsenbroicher Weg 200 · 40470 DüsseldorfOriginal-Content von: Novocure GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137725/6392932