Bad Alexandersbad (ots) -Ob beim Sport, auf Reisen oder im Alltag: Harninkontinenz kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. "Viele Betroffene haben sich bereits lange mit der Situation arrangiert", berichtet Benjamin Hartlieb, der in seiner Praxis immer wieder Menschen mit Inkontinenzbeschwerden behandelt. Manche verzichten auf sportliche Aktivitäten, andere tragen vorsorglich Einlagen oder planen Ausflüge nach verfügbaren Toiletten. Auch Intimität und Sexualität können betroffen sein.Harninkontinenz tritt unter anderem im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt, in den Wechseljahren, im höheren Lebensalter oder nach Operationen im Bauch- und Beckenbereich auf. Chronischer Husten und anhaltende Verstopfung können den Beckenboden zusätzlich belasten. "Harninkontinenz ist kein persönliches Versagen und nichts, wofür man sich schämen muss", betont Hartlieb. Wichtig sei, die Beschwerden anzusprechen und geeignete Unterstützung zu suchen.Warum bei der Osteopathie nicht nur der Beckenboden zähltDer Beckenboden spielt eine wichtige Rolle für die Kontinenz. Aus osteopathischer Sicht ist aber auch sein Zusammenspiel mit anderen Körperregionen interessant. Bauchmuskulatur, Zwerchfell und Beckenboden arbeiten eng zusammen. Beim Husten, Niesen, Heben oder Springen verändert sich der Druck im Bauchraum. Der Beckenboden muss darauf abgestimmt reagieren können."Es geht nicht nur darum, ob ein Beckenboden stark oder schwach ist, sondern auch darum, ob er gut koordiniert arbeitet und sich sowohl anspannen als auch wieder entspannen kann", erklärt der erfahrene Therapeut.Bei der osteopathischen Befundung berücksichtigt er deshalb neben dem Beckenboden unter anderem die Beweglichkeit von Becken, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule und Hüften sowie die Bauchwand, die Atmung und mögliche Narben. Ebenso können Schwangerschaften, Operationen, Rückenbeschwerden oder Verdauungsprobleme wichtige Hinweise für die Untersuchung liefern.Dabei ist eine individuelle Betrachtung entscheidend. "Nicht jede Bewegungseinschränkung oder Auffälligkeit ist automatisch die Ursache einer Inkontinenz", stellt Hartlieb klar. Vielmehr gehe es darum, mögliche funktionelle Zusammenhänge zu erkennen und zu prüfen, welche Ansatzpunkte für eine Behandlung sinnvoll sein könnten.Wenn Joggen oder Niesen zum Problem werdenWie unterschiedlich solche Zusammenhänge aussehen können, zeigt ein typisches Beispiel aus der Praxis: Eine Frau verliert nach Schwangerschaft und Geburt beim Joggen, Springen oder Niesen ungewollt Urin. Bei der Untersuchung können neben dem Beckenboden etwa eine eingeschränkte Beweglichkeit der Bauchwand, eine empfindliche Narbe oder eine ungünstige Koordination von Atmung und Beckenboden auffallen.Die osteopathische Behandlung richtet sich in einem solchen Fall nach den individuellen Befunden. Dabei steht nicht ein einzelner Körperbereich im Mittelpunkt, sondern das Zusammenspiel der beteiligten Strukturen.Welche Faktoren tatsächlich zu den Beschwerden beitragen, muss im Einzelfall beurteilt werden. Eine bestimmte Ursache oder ein Behandlungserfolg lässt sich daraus nicht pauschal ableiten.Osteopathie als Ergänzung zum BeckenbodentrainingGezieltes Beckenbodentraining ist bei vielen Formen der Harninkontinenz ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. Die Osteopathie versteht Benjamin Hartlieb dabei nicht als Konkurrenz dazu, sondern als mögliche Ergänzung. Während das Training Kraft, Koordination und Entspannungsfähigkeit des Beckenbodens fördert, berücksichtigt die osteopathische Befundung weitere funktionelle Zusammenhänge.Die Osteopathie kann einen wertvollen Beitrag leisten, indem sie mögliche funktionelle Zusammenhänge berücksichtigt und den Körper in seiner Regulation unterstützt. Sie ersetzt keine notwendige medizinische Abklärung, kann aber eine sinnvolle Ergänzung zu weiteren Maßnahmen sein.Beschwerden nicht aus Scham verschweigenHartliebs wichtigste Botschaft an Betroffene lautet deshalb: "Sprechen Sie darüber." Harninkontinenz muss nicht einfach als unvermeidliche Begleiterscheinung einer Schwangerschaft oder des Älterwerdens hingenommen werden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Beschwerden abklären und behandeln zu lassen. Welche Unterstützung im individuellen Fall sinnvoll ist, sollte gemeinsam mit den behandelnden Fachkräften geklärt werden.Infokasten: Harninkontinenz ist nicht gleich HarninkontinenzBelastungsinkontinenz: Urin geht beispielsweise beim Husten, Niesen, Lachen, Heben oder Sport ungewollt ab.Dranginkontinenz: Ein plötzlich auftretender, starker Harndrang lässt sich kaum aufschieben und kann mit ungewolltem Urinverlust verbunden sein.Mischinkontinenz: Hier treten Merkmale der Belastungs- und der Dranginkontinenz gemeinsam auf.Welche Form vorliegt, ist für die weitere Abklärung und die Auswahl geeigneter Behandlungsmöglichkeiten wichtig.In unserem Podcast "Nachgefragt..." hat Benjamin Hartlieb bereits über verschiedene osteopathische Themen gesprochen, darunter Darmgesundheit, Blasenbeschwerden und den Umgang mit Erkältungen. Alle Folgen gibt es hier > bit.ly/BVO-Podcast.Pressekontakt:Bundesverband Osteopathie e.V. - bvoJacqueline DamböckMarkgrafenstr. 3995680 Bad AlexandersbadTel.: 09232 - 88 12 624Fax: 09232 - 88 12 620presse@bv-osteopathie.dewww.bv-osteopathie.deOriginal-Content von: Bundesverband Osteopathie e. V. - BVO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115902/6392926