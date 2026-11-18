Wirkstoffkandidat IMVT-1402

Rücksetzer zum 20er-EMA. Immunovant-Aktie (IMVT) für spekulativen Biotech-Daytrade? Klinische Studien und Marktzulassungen fehlen noch!

Immunovant (IMVT) - ISIN US45258J1025

Rückblick

Die Immunovant-Aktie hat eine turbulente Kursentwicklung hinter sich. Nach einem Hoch bei rund 45 USD im August setzte eine ausgeprägte Korrektur ein, die den Kurs bis Ende Oktober auf etwa 27 USD zurückwarf. Damit wurde ein erheblicher Teil der vorherigen Aufwärtsbewegung wieder abgegeben. Bei den jüngsten Quartalszahlen gelang den Käufern jedoch eine bemerkenswerte Gegenbewegung. Von den Tiefständen aus erholte sich das Wertpapier dynamisch nach einem Kurssprung bis auf knapp über 37 USD und führte zu einer Verbesserung des charttechnischen Gesamtbildes. Der Rücksetzer der letzten Tage führte den Kurs zurück in Richtung der gleitenden Durchschnitte.

Immunovant-Airlines-Aktie: Chart vom 17.11.2026, Kürzel: IMVT, Kurs: 33.21 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Ausgangslage bleibt konstruktiv, solange die Unterstützung im Bereich von 32 bis 32,50 USD verteidigt wird. Idealerweise stabilisiert sich die Aktie dort und nimmt anschließend erneut die Marke von 34 USD ins Visier. Ein Ausbruch über das gestrige Tageshoch würde ein neues Kaufsignal liefern. In diesem Fall könnte sich Kurspotenzial in Richtung 37 USDeröffnen.

Mögliches bärisches Szenario

Auf der Unterseite steht und fällt das positive Szenario mit der Unterstützung zwischen 32 und 32.50 USD. Wird diese Zone nachhaltig unterschritten, dürfte sich das charttechnische Bild wieder eintrüben.

Meinung

Immunovant ist ein 2019 gegründetes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Durham, North Carolina . Das Unternehmen entwickelt Antikörpertherapien gegen Autoimmunerkrankungen. Im Mittelpunkt steht der Wirkstoffkandidat IMVT-1402, der unter anderem gegen rheumatoide Arthritis, Morbus Basedow, Myasthenia gravis und CIDP getestet wird. Besonders vielversprechend sind die jüngsten Studienergebnisse bei rheumatoider Arthritis: In der höheren Dosierung erreichten 92.5 Prozent der Patienten eine Verbesserung ihrer Symptome um mindestens 20 Prozent (ACR20), verglichen mit 75.6 Prozent unter Placebo. Auch bei den weitergehenden Ansprechraten überzeugte der Wirkstoff. Allerdings gab es Rückschläge bei anderen Studienprogrammen, weshalb Immunovant seine Entwicklung inzwischen auf IMVT-1402 konzentriert. Mit liquiden Mitteln von 722.3 Millionen USD zum Ende September 2026 verfügt das Unternehmen über einen soliden finanziellen Puffer. Weitere wichtige Studiendaten werden 2027 erwartet. Fazit: Immunovant bietet erhebliches Wachstumspotenzial im Markt für Autoimmunerkrankungen. Die jüngsten Ergebnisse stärken die Perspektiven, dennoch bleibt die Aktie aufgrund der noch ausstehenden klinischen Studien und der fehlenden Marktzulassung ein spekulativer Biotech-Wert, sodass wir uns hier auf einen Daytrade fokussieren sollten.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 6.87 Mrd. USD

Meine Meinung zu Immunovant ist bullisch.

Quellennachweis: https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/immunovant-surges-10-trial-results-145850447.html

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 18.11.2026

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