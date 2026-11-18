Die Aktie von Cerebras Systems ist seit ihrem Börsengang deutlich gefallen und konnte sich dem eingetrübten KI-Umfeld nicht entziehen, obwohl das Unternehmen seine Prognosen mehrfach angehoben hat. Starkes Umsatzwachstum, milliardenschwere Aufträge und neue Großkunden könnten nun erhebliches Comeback-Potenzial eröffnen. Cerebras Systems entwickelt Hochleistungsprozessoren für künstliche Intelligenz. Die Technologie soll insbesondere bei der Verarbeitung ...

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