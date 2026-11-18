Die Talfahrt der Alstom-Aktie setzt sich unerbittlich fort. Nachdem der französische Bahntechnikkonzern Anfang November einen gewaltigen Kurssturz erlebt hat, fällt er am Mittwochmorgen unter die Marke von 10 € und damit auf ein neues Allzeittief. Warum findet die Alstom-Aktie keinen Boden und können Anleger hier ein fantastisches Turnaround-Investment machen? Eine gewaltige Misere Die gestern von Alstom vorgelegten Halbjahreszahlen zeigen das ganze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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