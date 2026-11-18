Der Bitcoin findet keinen Halt. Am heutigen Mittwochmorgen notiert die größte Kryptowährung knapp unter 64.700 US$. Anfang November lag sie noch bei gut 78.000 US$, seitdem hat sie rund 17% verloren. Gleichzeitig ziehen Anleger seit Wochen Geld aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab, im laufenden Monat mehr als 2 Milliarden US$. Damit stellt sich die Frage: Ist der Ausverkauf weitgehend durch, oder hält der Druck der Großanleger an? Sieben Tage Kapitalabzug ...

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