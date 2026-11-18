Die Frequentis-Aktie war seit Jahresbeginn von einer hohen Volatilität geprägt. Insgesamt befindet sie sich jedoch in einem Abwärtstrend. Notierte sie zum Jahresauftakt noch bei etwa 83 €, steht sie am Mittwoch aktuell bei 66 €. Wirtschaftlich und technologisch entwickelt sich das Unternehmen dagegen hervorragend. Hier stellt sich die Frage: Ist der Kursrückgang gerechtfertigt oder bietet sich eine interessante Einstiegschance? Technologisch hervorragend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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