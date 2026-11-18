Der DAX ist gestern Morgen bei 26.457 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab bereits vorbörslich nach und setzte die Schwäche mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fort. Es stellte sich am Vormittag zwar eine Gegenbewegung ein, diese hatte aber keine Substanz. Am frühen Nachmittag stellten sich weitere Rücksetzer ein, die mit Dynamik und mit Momentum versehen waren. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX zunächst stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Der DAX ging bei 26.080 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra Schluss notierten gestern (17.11.2026) 8 Aktien im Plus, 32 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte die Zalando Aktie an, die sich um 2,09 Prozent verteuerten, Merck gewann 1,23 Prozent, Deutsche Telekom legte um 1,02 Prozent zu.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell: Der deutsche Leitindex startet heute Morgen bei 26.072 Punkten in den vorbörslichen Handel und liegt damit 8 Punkte unter dem Tagesschlusskurs vom Dienstag (26.080 Punkte).

DAX Prognose: Für den heutigen Handelstag erwarten wir einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt (55 - Bull-Wahrscheinlichkeit vs. 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit) in einer Tagesrange zwischen 26.177 - 26.307 und 25.918 - 25.762 Punkten .

Charttechnik - Stimmung: Im 1-Stunden-Chart bleibt das Bild unterhalb der SMA20 (26.136 Punkte) kurzfristig bärisch, während der CNN Fear - Greed Index mit 25 Punkten ("Extreme Fear") auf eine überverkaufte Marktstimmung hindeutet.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handelstag (17.11.2026)

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.457 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich gab der Index nach und setzte diese Schwäche mit Aufnahme des Xetra-Handels weiter fort. Am Vormittag stellte sich zwar eine Gegenbewegung ein, dieser fehlte jedoch die nötige Substanz. Am frühen Nachmittag folgten weitere dynamische Rücksetzer, sodass unterm Strich ein deutlicher Xetra-Tagesverlust ausgewiesen wurde. Nachbörslich konnte sich der DAX zunächst stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen, und ging bei 26.080 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra-Schluss notierten gestern 8 Aktien im Plus, während 32 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden:

Top-Performer: Zalando (+2,09 - Merck (+1,23 - und Deutsche Telekom (+1,02 %)

Flop-Performer: SAP (-5,41 - Deutsche Bank (-4,87 - und RWE (-2,42 %)

Kennzahlen - Tagesrange im Vergleich

Kennzahl 17.11.2026 16.11.2026 Tageshoch (TH) 26.482 26.825 Tagestief (TT) 26.030 26.514 Xetra-Schluss 26.045 26.599 Tagesschluss (22:00 Uhr) 26.080 26.532 Range (Punkte) 452 311

Range-Prognose (17.11.2026)* Erwartet Ist Tageshoch 26.574 26.482 Tagestief 26.536 26.030

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr. Hinweis zur Prognosegüte: Abweichungen von ±15 Punkten gelten als geringfügig, Abweichungen von ±25 Punkten als moderat....

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