Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.241 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst nach, konnte am Vormittag eine kleine Entlastungsbewegung abbilden. Diese Bewegung wurde am Nachmittag abverkauft. Es ging dynamisch abwärts. Es gelang dem Nasdaq sich am Nachmittag zu stabilisieren und bis zum Handelsschluss wieder über die 27.000 Punkte-Marke laufen.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Nasdaq 100 Aktuell: Der Index startet am Mittwoch (18.11.2026) vorbörslich bei 27.182 Punkten (59 Punkte unter dem Vortagsniveau), nachdem er gestern nach einem dynamischen Nachmittags-Abverkauf (Tagestief 26.611 Punkte) noch über die psychologische Marke von 27.000 Punkten zurückkehren konnte.

Charttechnik bleibt angespannt: Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart ist das technische Bild aktuell bärisch zu werten. Eine nachhaltige Aufhellung tritt erst bei einem bestätigten Stundenschluss über der SMA50 (27.319 Punkte) ein.

Nasdaq 100 Prognose für heute: Trotz der übergeordneten Schwäche rechnen wir auf Basis unseres Setups heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (Bull-Wahrscheinlichkeit: 55 % - Bear-Wahrscheinlichkeit: 45 %) innerhalb einer erwarteten Tagesrange von 27.030/26.783 bis 27.336/27.515 Punkten.

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich zur Wochenmitte hin- und hergerissen: Während der US-Technologieindex heute Morgen bei 27.182 Punkten notiert und damit 59 Punkte unter dem Vortagesniveau startet, deutet das übergeordnete Chartbild weiterhin auf Risiken hin. Wie sieht die konkrete Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handelstag aus? In dieser Tagesanalyse beleuchten wir den gestrigen Kursverlauf, die entscheidenden gleitenden Durchschnitte im 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart sowie die exakten Long- und Short-Setups.

Rückblick: Wie lief der Handel im Nasdaq 100 gestern?

Gestern Morgen startete der Nasdaq 100 bei 27.241 Punkten in den Handel. Nach anfänglichen Abgaben konnte der Index am Vormittag zwar eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, diese wurde jedoch am Nachmittag dynamisch abverkauft. Im weiteren Verlauf gelang den Bullen immerhin eine Stabilisierung, sodass der Index bis zum Handelsschluss wieder über die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Punkten klettern konnte.

Kennzahlen - Tagesrange im Überblick (16.11. - 17.11.2026)

Kennzahl 17.11.2026 16.11.2026 Range 17.11. (erwartet*) Range 17.11. (Ist*) Tageshoch (TH) 27.415 Punkte 28.800 Punkte 27.391 Punkte 27.415 Punkte Tagestief (TT) 26.611 Punkte 27.182 Punkte 26.891 Punkte 26.611 Punkte Tagesschluss 27.036 Punkte 27.239 Punkte - - Range (Punkte)* 804 Punkte 618 Punkte - -

*Hinweis zur Datenerhebung: Betrachtungszeitraum jeweils 08:00-22:00 Uhr MEZ. Abweichungen von - 15 Punkten (leichte Abweichung) bzw. - 25 Punkten (signifikante Abweichung) zur Prognose dienen der internen Modellkalibrierung.

Chartcheck: Nasdaq 100 Prognose im 1h- und 4h-Chart

Für eine belastbare Nasdaq 100 Prognose ist der Blick auf die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Averages - SMA) entscheidend. Sowohl kurzfristig als auch mittelfristig stehen die Zeichen aktuell auf Vorsicht....

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