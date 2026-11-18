FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen zu den mittelfristigen Zielen während des Kapitalmarkttags von Drägerwerk haben am Mittwoch die Vorzugsaktie des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen getrieben. Das Ende September erreichte Rekordhoch von 125,40 Euro rückt damit wieder näher. Am späteren Vormittag gewann das im SDax notierte Papier 5,6 Prozent auf 117,80 Euro. Das Plus im laufenden Jahr steigt auf fast 70 Prozent.

Ein Händler lobte den Ausblick auf 2030. Der angepeilte Umsatz von 4,5 Milliarden Euro liege über den bislang erwarteten 4,3 Milliarden Euro, sagte er. Zudem verwies er auf das Ziel für die operative Ergebnismarge von 10 bis 12 Prozent 2030. "In früheren Aussagen war die Rede von einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent", sagte er und hob zudem hervor, dass die bisherige Konsensschätzung bei nur 8 Prozent liege.

Mitte Oktober war das Drägerwerk-Papier nach Quartalszahlen noch prozentual zweistellig eingebrochen. Zwar waren die Jahresziele beibehalten worden, doch trotz hoher Zollrückerstattungen hatte das Unternehmen weniger Gewinn erzielt. Zudem standen einem geringeren Umsatzwachstum überdurchschnittlich gestiegene Kosten gegenüber./ck/mne/jha/