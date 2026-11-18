Münster (ots) -Wie funktioniert Versorgungssicherheit in Krisenzeiten im genossenschaftlichen Verbund und welchen Beitrag kann der Bund zur Unterstützung leisten? Diese Fragen standen im Zentrum des Besuchs von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer am Standort der AGRAVIS-Tochtergesellschaft AGRAVIS Ost in Fürstenwalde (Brandenburg). Der CSU-Politiker informierte sich vor Ort darüber, wie die AGRAVIS Ost (https://www.agravis.de/de/agravis-regional/agrarzentren/agravis-ost-gmbh) bzw. der gesamte AGRAVIS-Konzern (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) für Krisenzeiten aufgestellt ist. "Die geopolitische Bedrohungslage zwingt uns, die Krisenresilienz in den Fokus zu rücken", sagte Bundesminister Rainer. "Als Bundesminister mache ich schon immer deutlich: Ernährungswirtschaft ist systemrelevant. Dieser Aufgabe müssen Wirtschaft und Politik gemeinsam gerecht werden."Genossenschaften sind Lösungsanbieter"Genossenschaften sind Lösungsanbieter und haben im Krisenfall eine besondere Verantwortung - sowohl für die Versorgungssicherheit als auch für den ländlichen Raum", erklärte Georg Mixtacki, Geschäftsführer von AGRAVIS Ost, zu Beginn des Rundgangs über das Betriebsgelände. Mixtacki zeigte Alois Rainer bei der Besichtigung die Lagerkapazitäten für Getreide und Düngemittel vor Ort und präsentierte die beeindruckende Leistungsfähigkeit beim Umschlag der Agrargüter. Am Standort Fürstenwalde können 40.000 Tonnen Düngemittel, 280.000 Tonnen Getreide und Ölsaaten sowie 300.000 Tonnen Futtermittel eingelagert werden. Besonders effizient ist das trimodale Logistikkonzept mit Transportmöglichkeiten per Lkw, Bahn und Schiff.Handlungsfähige Netzwerke bei KrisenIn einer anschließenden Gesprächsrunde machte AGRAVIS-Krisenstabsleiterin Dr. Bianca Lind deutlich, dass Versorgungssicherheit nicht erst beim Verbraucher beginnt, sondern bei den vor- und nachgelagerten Stufen bis hin zum landwirtschaftlichen Betrieb. "Die AGRAVIS verbindet als zentraler Großhändler landwirtschaftliche Erzeuger, Raiffeisen-Genossenschaften, Lagerstandorte, Logistik, Energie- und Betriebsmittelgeschäft. In einer Krise kommt es darauf an, dass dieses Netzwerk handlungsfähig bleibt. Dazu sollen Notfallkontakte, Meldewege, Wiederanlaufzeiten, Ersatzlösungen und Anforderungen an das Notfallmanagement bereits vor einer Krise verbindlich festgelegt werden", erklärte Dr. Lind.Landwirtschaftliche Betriebsmittel im BestandRelevante Warengruppen sind in Krisenzeiten insbesondere Getreide, Ölsaaten, Futtermittel, Saatgut, Düngemittel sowie weitere landwirtschaftliche Betriebsmittel. "Die AGRAVIS ist bereit, ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Wir halten Warenbestände im Rahmen des operativen Geschäfts vor. Diese Bestände tragen zur Versorgung bei, sind aber nicht mit einer staatlich beauftragten strategischen Reserve gleichzusetzen", erklärte Dr. Lind. Gegenüber dem Bundesminister bekräftigte sie, dass es eine belastbare öffentliche Infrastruktur, vorher geklärte Prioritäten und eine frühzeitige Planung gemeinsam mit Wirtschaft, Staat und Bundeswehr braucht.Integrierter PlanungsstabDr. Philipp Spinne, Vorstand des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV), stellte die Pläne des Verbandes zu einem integrierten Planungsstab "Zivile Verteidigung - Agrar- und Ernährung" heraus, der unter ständiger Mitwirkung der wichtigsten Wirtschaftsverbände aus der Land- und Ernährungswirtschaft im Bundesinnenministerium angesiedelt sein sollte. Darüber hinaus wies er auf die notwendige Resilienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette hin. "Hier müssen wir auch ganz Europa im Blick behalten und schauen, dass wir bestmöglich autark sind. So wurde in diesem Jahr besonders deutlich, wie wichtig eine leistungsfähige europäische Düngemittelproduktion ist", sagte Spinne. Und mit Blick auf die besondere Rolle der genossenschaftlich orientierten Agrar- und Ernährungswirtschaft für die Versorgungssicherheit betonte er: "Ernährungssicherheit und ein hoher Selbstversorgungsgrad beginnen mit wettbewerbsfähigen Betrieben. Eine starke Land- und Ernährungswirtschaft bedeutet Resilienz für unser Land."Pressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel.: 02 51/6 82-20 50Fax: 02 51/6 82-20 48E-Mail: bernd.homann@agravis.dewww.agravis.deOriginal-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104520/6392955