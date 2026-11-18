Am 18.11.1996 begann in Deutschland ein Experiment, das die Börsenlandschaft des Landes nachhaltig verändern sollte. Die Deutsche Telekom ging an die Börse, und ausgerechnet ein ehemaliger Staatsbetrieb sollte Millionen Deutschen die Welt der Aktien näherbringen.Die Botschaft war ebenso einfach wie verführerisch: Aktien sind nicht nur etwas für Spekulanten, Banker und wohlhabende Unternehmer. Jeder kann Miteigentümer eines großen deutschen Unternehmens werden. Die T-Aktie wurde zur Volksaktie erklärt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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