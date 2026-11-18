Kissigs Börsengeschichte(n): Am 18.11.1996 ging die Deutsche Telekom an die Börse. Die "Volksaktie" löste einen Hype aus, bis der brutale Kursabsturz eine ganze Generation deutscher Anleger von der Börse vertrieb

Am 18.11.1996 begann in Deutschland ein Experiment, das die Börsenlandschaft des Landes nachhaltig verändern sollte. Die Deutsche Telekom ging an die Börse, und ausgerechnet ein ehemaliger Staatsbetrieb sollte Millionen Deutschen die Welt der Aktien näherbringen.Die Botschaft war ebenso einfach wie verführerisch: Aktien sind nicht nur etwas für Spekulanten, Banker und wohlhabende Unternehmer. Jeder kann Miteigentümer eines großen deutschen Unternehmens werden. Die T-Aktie wurde zur Volksaktie erklärt, ...

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