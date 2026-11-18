Zürich (ots) -Die Hälfte der Schweizer KMU hat keine klare Strategie für ihr digitales Marketing, fast sechs von zehn haben kein eigenständiges Marketingbudget. Dabei gewinnt digitales Marketing für jedes zweite KMU an Bedeutung, und knapp ein Drittel rechnet damit, dass das Budget dafür in den nächsten zwölf Monaten eher steigt. Das zeigen vertiefende Ergebnisse der Studie "KMU Digital Pulse 2026" von localsearch (Swisscom Directories AG) und der Hochschule Luzern.Die wichtigsten Ergebnisse zum digitalen Marketing aus der Studie:- Jedes zweite KMU hat keine klare Strategie für sein digitales Marketing- Sechs von zehn KMU haben kein eigenständiges Marketingbudget- Knapp ein Drittel rechnet für die nächsten zwölf Monate mit mehr Budget fürs digitale Marketing- Für jedes zweite KMU gewinnt digitales Marketing an Bedeutung- Fehlende Zeit ist die grösste Hürde - bei drei von vier KMU ist Marketing ChefsacheDie repräsentative Studie "KMU Digital Pulse 2026" ist eine Kooperation von localsearch (Swisscom Directories AG) und der Hochschule Luzern (HSLU). Die vertiefenden Ergebnisse zeigen, wie Schweizer KMU ihr digitales Marketing planen, organisieren, budgetieren und priorisieren.Jedes zweite KMU ohne klare StrategieNur 37 % der KMU haben eine klare Strategie für ihr digitales Marketing, 51 % haben keine (siehe Abbildung 1 "Strategie für das digitale Marketing" (https://localsearch.sharepoint.com/sites/BrandcenterNew/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29%2FGrafik1%5FStrategie%20f%C3%BCr%20das%20digitale%20Marketing%5F300dpi%2Ejpg&parent=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29&p=true&ga=1&share=cQq3LvrkEcH%5FS6IRf%5FO067tsEgUCTjBkbIxDgc%2D%5FXIDwXNznLg&lpmkr=kaLVFA9%2Dom4) ). Auch bei der Bedeutung sind die KMU gespalten: 41 % halten digitales Marketing für wichtig, 42 % nicht.Dabei zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang: Wer digitales Marketing für wichtig hält, hat eher eine Strategie dafür. Von diesen KMU haben 60 % eine klare Strategie, von jenen, die es für unwichtig halten, nur 15 %. Die Strategie hängt auch mit der Sichtbarkeit in KI-Suchen zusammen: 75 % der KMU ohne klare Strategie haben noch nie nachgeschaut, was KI-Suchen über sie ausgeben. Bei den KMU mit klarer Strategie sind es 36 %."Wem digitales Marketing wichtig ist, der hat auch eher eine klare Strategie dafür. Wo diese fehlt, wird seltener nachgeschaut, wie das eigene Unternehmen in KI-Suchen erscheint", sagt Thomas Wozniak, Studienleiter sowie Professor für Konsumentenverhalten und Technologie an der HSLU.Mit Blick nach vorn gewinnt digitales Marketing für die Hälfte der KMU (51 %) an Bedeutung. 41 % gehen davon aus, dass sie gleichbleibt, und nur 8 % erwarten eine Abnahme. Je grösser ein KMU, desto eher gewinnt digitales Marketing an Bedeutung: bei Mikrounternehmen (1 bis 9 Beschäftigte) für 49 %, bei kleinen Unternehmen (10 bis 49 Beschäftigte) für 66 % und bei mittleren Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) für 80 % (siehe Abbildung 2 "Zukünftige Bedeutung des digitalen Marketings" (https://localsearch.sharepoint.com/sites/BrandcenterNew/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29%2FGrafik2%5FZuk%C3%BCnftige%20Bedeutung%20des%20digitalen%20Marketings%5F300dpi%2Ejpg&parent=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29&p=true&ga=1&share=cQofOrilG38wQ74IAgcK0T2bEgUCmh0sExReRR6ySYWkgWgyLw&lpmkr=2%5FT4zgTKsQs) ). Ebenso steigt der Anteil mit klarer Strategie, von 35 % bei Mikrounternehmen über 45 % bei kleinen auf 57 % bei mittleren Unternehmen.Sechs von zehn KMU ohne eigenes MarketingbudgetRund sechs von zehn KMU (59 %) haben kein eigenständiges Marketingbudget - das Marketing läuft dort ohne festen Budgetposten. Weitere 20 % setzen weniger als 2500 Franken pro Jahr ein (siehe Abbildung 3 "Jährliches Marketingbudget" (https://localsearch.sharepoint.com/sites/BrandcenterNew/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29%2FGrafik3%5FJ%C3%A4hrliches%20Marketingbudget%5F300dpi%2Ejpg&parent=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29&p=true&ga=1&share=cQqiZt2j1tsDQqHcXOxYpYB9EgUCK7jjy6pdHviWUThy5ZPywQ&lpmkr=Z%5FIkpwDTO8k) ).Der hohe Anteil ohne eigenständiges Budget geht vor allem auf die Mikrounternehmen zurück (62 %), bei kleinen Unternehmen sind es 30 %, bei mittleren 20 %. Weniger als 2500 Franken budgetieren 21 % der Mikro-, 8 % der kleinen und 2 % der mittleren Unternehmen. Nur 17 % der Mikrounternehmen budgetieren 2500 Franken oder mehr. 10'000 Franken oder mehr budgetieren dagegen knapp ein Drittel der kleinen (31 %) und mehr als die Hälfte der mittleren Unternehmen (55 %), gut ein Viertel der mittleren (27 %) sogar 50'000 Franken oder mehrDie Tendenz zeigt dennoch nach oben: Für die nächsten zwölf Monate rechnet knapp ein Drittel der KMU (32 %) damit, dass ihr Budget für digitales Marketing eher zunimmt. Mehr als die Hälfte (55 %) geht davon aus, dass es eher gleichbleibt, nur 13 % erwarten eher eine Abnahme.Die Zeit fehlt - und Marketing ist ChefsacheAm häufigsten bremst fehlende Zeit das digitale Marketing (35 %), knapp gefolgt von der Schwierigkeit, den Erfolg der Massnahmen zu messen (32 %). Zu wenig Budget nennen 30 %. Weitere Hindernisse sind fehlendes Know-how (23 %) und die Überforderung durch die Vielzahl an Kanälen und Tools (22 %). Gut ein Viertel der KMU (27 %) sieht keine wesentlichen Hindernisse (siehe Abbildung 4 "Hindernisse beim digitalen Marketing" (https://localsearch.sharepoint.com/sites/BrandcenterNew/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29%2FGrafik4%5FHindernisse%20beim%20digtalen%20Marketing%5F300dpi%2Ejpg&parent=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29&p=true&ga=1&share=cQo%5F%2DwklhGAVTqTtTKm0wL5AEgUCfBys1kh9yIbYHdk0cwf8gw&lpmkr=zp0RJ1oIxGQ) ).Ein Blick auf die Verantwortung zeigt, wer sich in den KMU ums digitale Marketing kümmert: Bei drei von vier KMU (75 %) sind es Inhaberschaft oder Geschäftsleitung selbst, bei Mikrounternehmen sogar 79 %. Auch bei kleinen Unternehmen ist dies am häufigsten der Fall (41 %), gefolgt von Mitarbeitenden ohne eigenes Marketingteam (25 %). Bei mittleren Unternehmen liegt das digitale Marketing dagegen am häufigsten bei einer internen Marketingfachperson oder einem Marketingteam (44 %)."In den meisten KMU kümmert sich die Chefin oder der Chef selbst ums Marketing - neben dem Tagesgeschäft. Nicht das Budget ist der grösste Engpass, sondern die Zeit. Digitales Marketing muss deshalb einfach sein und sich in den Alltag eines kleinen Betriebs einfügen", sagt Iréne Dumas, CMO von localsearch.Die eigene Website hat VorrangBei den Marketingprioritäten für die nächsten zwölf Monate steht die eigene Website an erster Stelle: 37 % der KMU wollen sie verbessern oder aufbauen. Es folgen die Stärkung der Social-Media-Präsenz (29 %), die Gewinnung von Kundinnen und Kunden über digitale Kanäle (23 %) und eine bessere Auffindbarkeit im Internet (21 %). Die Sichtbarkeit in KI-Suchen verbessern wollen 16 %. Seltener genannt werden digitale Werbung (7 %), Online-Terminbuchungen (6 %) sowie mehr und bessere Online-Bewertungen (5 %). Bei knapp einem Drittel der KMU (32 %) hat digitales Marketing derzeit keine Priorität (siehe Abbildung 5 "Marketingprioritäten der nächsten 12 Monate" (https://localsearch.sharepoint.com/sites/BrandcenterNew/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29%2FGrafik5%5FMarketingpriorit%C3%A4ten%20der%20n%C3%A4chsten%2012%20Monate%5F300dpi%2Ejpg&parent=%2Fsites%2FBrandcenterNew%2FFreigegebene%20Dokumente%2FMedien%20Mitteilung%2FMedienkit%20KMU%20Digital%20Pulse%202026%20%2D%20Vertiefung%20digitales%20Marketing%2FGrafiken%2FDE%2FJPG%20%28300dpi%29&p=true&ga=1&share=cQqYr4jDDWWERZUxC4qzUE9hEgUC6bYwN%5FHO3gADMcP%5FRUWxjw&lpmkr=aqih3dqtTSE) ).Iréne Dumas, CMO von localsearch, ordnet ein: "Dass die Website für viele KMU wichtig bleibt, ist richtig. Doch bei KI-Suchen erhalten Kundinnen und Kunden Antworten, ohne eine Website aufrufen zu müssen - sogenannte Zero-Click-Suchen. KI-Tools stützen sich dabei auch auf andere Quellen, etwa auf Unternehmensprofile und Online-Bewertungen. Umso wichtiger ist es, auch dort aktuell präsent zu sein."Bereits im September (https://www.localsearch.ch/de/kmu-digital-pulse-2026/) hat die Studie gezeigt, dass erst jedes fünfte KMU KI-Tools im Marketing einsetzt und mehr als die Hälfte noch nie nachgeschaut hat, wie es in KI-Suchen auftaucht. Das Bildmaterial (inkl. Grafiken) steht hier (https://www.swisstransfer.com/dl/01a1ca3a-4623-73f2-95d3-9d61bb730241) zum Download bereit. Das Whitepaper mit allen Ergebnissen zur KI-Nutzung und KI-Sichtbarkeit der Schweizer KMU ist unter diesem Link (https://www.localsearch.ch/de/kmu-digital-pulse-2026/) verfügbar.Über die StudieFür den "KMU Digital Pulse 2026" wurden 504 Personen befragt, die in Schweizer KMU für Marketingentscheidungen verantwortlich oder massgeblich beteiligt sind. Die quantitative Befragung führte das Marktforschungsinstitut intervista vom 13. bis 21. Mai 2026 durch. Die Stichprobe ist nach Sprachregion und Beschäftigtenklasse gewichtet und damit repräsentativ für die Struktur der Schweizer KMU.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist der führende Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU. Mit digitalONE und advertiseONE bietet das Unternehmen Lösungen für mehr digitale Sichtbarkeit, Kundengewinnung und Wachstum. KI unterstützt dabei, Inhalte, Prozesse und Kampagnen zu optimieren. Zu localsearch gehören zudem die Plattformen local.ch, search.ch, renovero und Vergleich CH.Über Hochschule Luzern - die Fachhochschule der ZentralschweizDie Hochschule Luzern (https://www.hslu.ch/de-ch/) ist die Fachhochschule der sechs Zentralschweizer Kantone und vereinigt sechs Departemente sowie den Schwerpunkt Gesundheit. Mit rund 8'700 Studierenden und rund 12'000 Weiterbildungsteilnehmenden, über 270 neuen Forschungsprojekten und mehr als 2'100 Mitarbeitenden ist sie die grösste Bildungsinstitution im Herzen der Schweiz.Pressekontakt:Tim Frei, Communication Manager / MediensprecherT +41 58 262 74 67media@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100943661