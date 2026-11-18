Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000UM1LXXX, Wertpapier-Name: Open End Turbo Put Optionsschein auf Block 106,52, wurde aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000UM1SXXX, Wertpapier-Name: Open End Turbo Put Optionsschein auf Block 107,50, wurde aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000UP4UXXX, Wertpapier-Name: Open End Turbo Put Optionsschein auf Block 93,64, wurde aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000UM1LXXX 18.11.2026 08:04:22 5.000 2,20 EUR
DE000UM1SXXX 18.11.2026 08:04:37 5.000 2,29 EUR
DE000UP4UXXX 18.11.2026 08:04:18 2.500 1,03 EUR
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000UM1SXXX, Wertpapier-Name: Open End Turbo Put Optionsschein auf Block 107,50, wurde aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000UP4UXXX, Wertpapier-Name: Open End Turbo Put Optionsschein auf Block 93,64, wurde aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000UM1LXXX 18.11.2026 08:04:22 5.000 2,20 EUR
DE000UM1SXXX 18.11.2026 08:04:37 5.000 2,29 EUR
DE000UP4UXXX 18.11.2026 08:04:18 2.500 1,03 EUR
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