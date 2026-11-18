Shenzhen, China (ots) -Die jährliche Shopping-Saison ist offiziell eröffnet! TerraMaster, eine weltweit etablierte Marke für professionelle Speicherlösungen, startet offiziell seine Black Friday & Cyber Monday Aktion 2026. Vom 19. bis zum 30. November, insgesamt 12 Tage lang, profitieren Kunden von attraktiven Angeboten auf das gesamte Produktsortiment, darunter Home-NAS, professionelle NAS-Systeme, DAS-Speicherlösungen und portable SSDs. Auf ausgewählte Modelle gibt es bis zu 20 % Rabatt. Darüber hinaus sind zahlreiche Flaggschiffmodelle und leistungsstarke Neuheiten für begrenzte Zeit zu SonderpreisenHome- und Advanced-NAS: Die eigene Private Cloud aufbauen- F2-425 (https://www.terra-master.com/de-de/products/f2-425) / F4-425 (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-425): Eine preiswerte und leistungsstarke Lösung für die private Cloud zu Hause. Sowohl das 2-Bay- als auch das 4-Bay-Modell verfügen über einen schnellen 2,5-GbE-Netzwerkanschluss und bieten eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Speicherkapazität und Benutzerfreundlichkeit. Sie eignen sich ideal für den Einstieg in die private Cloud und die tägliche Datensicherung zu Hause. Während der Aktion ist es bereits ab 255,99 EUR erhältlich.- F4-425 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-425-plus): Leistungsstarkes 4-Bay-NAS für anspruchsvolle Anwender. Ausgestattet mit einem Prozessor der nächsten Generation und zwei 5-GbE-Netzwerkanschlüssen bietet das F4-425 Plus eine zuverlässige Leistung für das Streaming hochbitratiger Medieninhalte, parallele Anwendungen und den Dateiaustausch in kleinen Studios. Während der Aktion sparen Kunden 126 EUR.Professionelle High-Performance-NAS: Mehr Leistung für kreative und geschäftliche Workflows- F4-425 Pro: (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-425-pro) Leistungsstarkes Flaggschiff-NAS mit vier Laufwerkseinschüben. Mit einem 8-Kern-Prozessor, zwei 5-GbE-Netzwerkanschlüssen und mehreren Erweiterungssteckplätzen unterstützt das F4-425 Pro die TRAID-Speichertechnologie. Es bietet hohe Leistung für die Datenverwaltung in kleinen Unternehmen, professionelle Kreativ-Workflows und anspruchsvolle Home-Lab-Umgebungen. Während der Aktion sparen Kunden 148 EUR.- F8 SSD Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/f8-ssd-plus): Leistungsstarkes All-Flash-NAS. Dieses All-Flash-NAS wird von einem Intel-Prozessor mit 8 Kernen und einer 10-GbE-Netzwerkschnittstelle angetrieben. Es unterstützt Docker, Virtualisierung, Snapshots und verschiedene Backup-Lösungen. Damit kombiniert es besonders schnelle Datenzugriffe mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Während der Aktion sparen Kunden 190 EUR.DAS Direct-Attached Storage: Einfache und schnelle Speichererweiterung- D2-320 (https://www.terra-master.com/de-de/products/d2-320)/ D4-320: (https://www.terra-master.com/de-de/products/d4-320) Flexible Desktop-Speichererweiterung. Die Modelle sind mit zwei bzw. vier Laufwerkseinschüben erhältlich und verfügen über eine USB-Schnittstelle mit 10 Gbit/s. Sie ermöglichen eine schnelle lokale Speichererweiterung und Datensicherung und eignen sich ideal für PCs, Mini-PCs und NAS-Systeme. Während der Aktion sind die Modelle bereits ab 111,99 EUR erhältlich.- D8 Hybrid 2 (https://www.terra-master.com/de-de/products/d8-hybrid-2): Hybride Speicherlösung mit hoher Kapazität. Das 8-Bay-System unterstützt sowohl HDDs als auch NVMe-SSDs und kombiniert hohe Speicherkapazität mit schnellen Datenzugriffen über USB 10 Gbit/s. Es wurde speziell für kleine Unternehmen und professionelle Kreativschaffende entwickelt. Während der Aktion sparen Kunden 66 EUR.Portable SSDs: Thunderbolt-5-Leistung der nächsten Generation erleben- D1 SSD Pro (https://www.terra-master.com/de-de/products/d1-ssd-pro): Portable SSD mit Thunderbolt 5 und bis zu 80 Gbit/s. Mit einer Thunderbolt-5-Schnittstelle und einer Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s kombiniert die D1 SSD Pro Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit einem CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse in Luft- und Raumfahrtqualität sowie einer lüfterlosen passiven Kühlung. Sie unterstützt eine Speichererweiterung um bis zu 8 TB und bietet eine hochwertige, leise und robuste Speicherlösung für 4K-/8K-Videoproduzenten und anspruchsvolle Mac-Anwender. Während der Aktion sparen Kunden 54 EUR.- D1 SSD (https://www.terra-master.com/de-de/products/d1-ssd) / D1 SSD Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/d1-ssd-plus): Schneller mobiler Speicher für vielfältige Anforderungen. Mit Schnittstellenoptionen von 10 Gbit/s bzw. 40 Gbit/s eignen sich die beiden Modelle für unterschiedliche Einsatzbereiche, von alltäglichen Dateiübertragungen über mobiles Arbeiten bis hin zur professionellen Medienbearbeitung. Während der Aktion bereits ab 34,39 EUR erhältlich.Nur für kurze Zeit: 19. bis 30. November 2026Die Black Friday & Cyber Monday Aktion von TerraMaster läuft über einen Zeitraum von 12 Tagen. Über alle offiziellen Vertriebskanäle weltweit gelten einheitliche Aktionspreise. Kunden können die Angebote über die offizielle Website und autorisierte Händler nutzen, um ihre eigene Private Cloud aufzubauen und die volle Kontrolle über ihre Datenspeicherung zu behalten.Weitere Informationen zur Aktion:https://www.terra-master.com/de-de/pages/terramaster-black-fridayEbenfalls erhältlich über weitere offizielle Vertriebskanäle:Official Store (https://www.terra-master.com/de-de), Amazon DE (https://www.amazon.de/stores/page/C3287F69-E34A-4DA8-985C-4C820C1542D1)Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficialX: https://www.x.com/TerraMastersLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-masterYouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_officialÜber TerraMasterTerraMaster ist auf Datenspeicherprodukte und -lösungen spezialisiert, darunter Network Attached Storage (NAS) und Direct Attached Storage (DAS). Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, flexible Lösungen für die Speicherung, Verwaltung und den Schutz von Daten bereitzustellen, die auf die Anforderungen von Privatanwendern, professionellen Anwendern und Unternehmen zugeschnitten sind.Pressekontakt:marketing2@terra-master.comAmber HuangOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6392965