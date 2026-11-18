Münster/Frankfurt (ots) -Für die europäische Asset-Management-Branche war 2025 erneut ein starkes Jahr. Florierende Kapitalmärkte sorgten für kräftigen Auftrieb, zugleich floss so viel Neugeld in die Produkte der Anbieter wie seit Langem nicht mehr. Auf der anderen Seite haben weiter sinkende Ertragsmargen, die anhaltend zunehmende Bedeutung von ETFs sowie ein hoher technologischer Veränderungsdruck die europäischen Asset Manager verstärkt unter Zugzwang gesetzt. Vor diesem Hintergrund reicht Wachstum allein für die Zukunft nicht mehr aus. Entscheidend wird sein, ob Asset Manager Neugeschäft, Effizienz und technologische Transformation miteinander verbinden können. Das zeigt die aktuelle European Asset Management Study 2026 von zeb. Die jährlich durchgeführte Studie erscheint inzwischen zum achten Mal und basiert auf einer quantitativen Analyse von 37 überwiegend globalen Asset Managern mit signifikanter europäischer Präsenz und einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 55 Billionen Euro. Ergänzt wurde die Untersuchung durch eine qualitative Befragung von Fachleuten der Asset-Management-Branche."Die Asset-Management-Branche startet aus einer Position der Stärke in die nächste Entwicklungsphase", sagt Dr. Carsten Wittrock, Partner bei zeb und Co-Autor der Studie. "Die Kapitalmärkte und die Rückkehr substanzieller, allerdings sehr ungleich verteilter Nettomittelzuflüsse sorgen für Wachstum, verdecken aber teilweise den strukturellen Druck auf die Ertragsmargen. Asset Manager müssen deshalb stärker als bisher darauf achten, dass Wachstum, Skalierbarkeit und Profitabilität zusammenkommen."Starke Nettomittelzuflüsse konzentrieren sich auf wenige AnbieterFür die untersuchten Asset Manager war 2025 das vertriebsstärkste Jahr des fünfjährigen Betrachtungszeitraums. Im Durchschnitt entfielen 4,9 Prozentpunkte des AuM-Wachstums von 11,1 Prozent auf Nettomittelzuflüsse. Insgesamt generierten die untersuchten Anbieter 2,6 Billionen Euro Net New Money. Neben der positiven Kapitalmarktentwicklung - maßgeblich getrieben durch hohe Erwartungen an die KI und die Kursentwicklungen der entsprechenden Unternehmen - trugen insbesondere ETFs und alternative Anlagen zu diesem Wachstum bei.Das Neugeschäft verteilte sich jedoch weiterhin ungleich. Die fünf größten Asset Manager der Stichprobe erzielten durch ihre Marktmacht in passiven Anlagen 70 Prozent der Nettomittelzuflüsse, obwohl sie nur rund die Hälfte der verwalteten Vermögen auf sich vereinten. Damit setzte sich der "Winner-takes-it-all"-Trend der letzten Jahre fort. Besonders ETFs ermöglichten großen Häusern erhebliche Skalenvorteile: Das weltweit in ETFs verwaltete Vermögen stieg 2025 auf 16,9 Billionen Euro, wobei der Anteil aktiv gemanagter ETFs von 8,0 auf 9,5 Prozent wuchs. Alternative Anlageklassen gewannen ebenfalls weiter an Bedeutung - mit auch in Zukunft positiven Aussichten. So erwarten aktuell 86 Prozent der für die Studie Befragten, dass diese Produkte für ihr Geschäftsmodell wichtiger werden.Sinkende Margen erhöhen den Effizienz- und SkalierungsdruckDie Ertragsmarge blieb im Jahr 2025 unter Druck. Bei den untersuchten Asset Managern verringerte sie sich gegenüber dem Vorjahr 2024 um 3,1 Basispunkte auf 29,4 Basispunkte. Die Kostenmarge sank zwar ebenfalls - mit einem Rückgang um 2,3 Basispunkte allerdings weniger stark. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich leicht auf ca. 66 %, doch die Studie zeigt hier deutliche Unterschiede zwischen den Größenklassen und einzelnen Geschäftsmodellen. Mittelgroße Player sind oft bereits zu groß, um sich in einzelnen Nischen anzusiedeln, aber noch zu klein, um der Skalierbarkeit und Vertriebsstärke der "Global Giants" zu entsprechenDer verstärkte Wechsel zu passiven und auch aktiven ETFs beschleunigte diese Entwicklung. Mit dem wachsenden Anteil kostengünstiger Produkte sanken die durchschnittlichen Ertragspotenziale, während Investitionen in Technologie, Vertrieb und regulatorische Anforderungen notwendig blieben. Die Szenarien der Studie bis 2030 unterstreichen den Handlungsdruck. Im Best Case kann die Cost-Income-Ratio bei stabilem Provisionsniveau, hohen Nettomittelzuflüssen und konsequenter Kostendisziplin auf 61 Prozent sinken. Im Worst Case steigt sie dagegen auf 77 Prozent."Der Markt wächst, aber dieses Wachstum führt nicht automatisch zu einer höheren Profitabilität", erläutert Dr. Dr. Johannes Branahl, Manager bei zeb und Co-Autor der Studie. "Die Verschiebung hin zu ETFs verändert die Erlösstruktur dauerhaft und verstärkt die Bedeutung von Größe und operativer Effizienz. Gleichzeitig zeigt unsere Analyse, dass Größe allein noch kein Garant für ein effizientes Geschäftsmodell ist. Entscheidend ist vielmehr, ob es den Anbietern gelingt, ihre Kostenbasis konsequent an die veränderte Produkt- und Margenstruktur anzupassen."Technologie und KI werden zum zentralen WettbewerbsfaktorAus Sicht der Branche ist die technologische Transformation das wichtigste Handlungsfeld der kommenden Jahre. 61 Prozent der Befragten nannten den Einsatz technologischer Neuerungen als wesentliche Herausforderung. Gleichzeitig bewertete kein befragtes Unternehmen seinen eigenen Digitalisierungsgrad als marktführend: 36 Prozent sahen sich im durchschnittlichen Bereich, 39 Prozent unter oder deutlich unter dem Durchschnitt. Neue Technologien wurden jedoch entlang der gesamten Wertschöpfungskette als relevant eingeschätzt, vom Vertrieb und Portfoliomanagement bis zum Middle- und Backoffice.Die Studie offenbart damit eine deutliche Lücke zwischen technologischem Potenzial und bestehender Umsetzung. Während Asset Manager für die kommenden Jahre überwiegend nur ein moderates Marktwachstum erwarten, eröffnen Automatisierung, Datenverarbeitung und KI zusätzliche Möglichkeiten, Prozesse zu skalieren und Kosten zu senken. Die Technologiekompetenz wird dabei mehrheitlich zentral oder in hybriden Modellen gebündelt. Wer diese Potenziale konsequent erschließt, kann nicht nur seine Effizienz erhöhen, sondern zugleich Produktentwicklung, Kundenansprache und Vertrieb stärken."Technologie wird zu einem entscheidenden Faktor für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Asset Manager", bemerkt abschließend Wolfgang Schlaffer, Partner bei zeb und Co-Autor der Studie. "Dabei geht es nicht um einzelne Anwendungen, sondern um eine systematische Weiterentwicklung der gesamten Wertschöpfungskette. Nur Anbieter, die technologische Investitionen in messbare Effizienz und kundenseitigen Mehrwert übersetzen, werden Wachstum dauerhaft profitabel gestalten können."Ein Teaser zur European Asset Management Study 2026 von zeb ist abrufbar unter: https://zeb-consulting.com/de-DE/publikationen/european-asset-management-study-2026Pressekontakt:Dr. Matthias KuckHead of Media RelationsPhone: +49.251.97128187E-Mail: matthias.kuck@zeb.deOriginal-Content von: zeb consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119614/6392964