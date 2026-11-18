RIAD/SANAA (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat im Raum der Hauptstadt Riad erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Diese habe Riad mehrmals mit Marschflugkörpern angegriffen, teilte das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi mit. Auch am Montag und Dienstag wurden demnach im Raum Riads Huthi-Angriffe mit Drohnen abgewehrt.

Huthi-Militärsprecher Jahja Sari teilte am Dienstagabend mit, die Huthi hätten die wichtige saudische Pipeline angegriffen, die Öl von den Feldern im Osten nach Westen an die Küste des Roten Meeres transportiert. Die Pipeline hat seit der weitgehenden Blockade der Straße von Hormus an Bedeutung gewonnen bei Versuchen des Königreichs, trotz des laufenden Iran-Kriegs Öl zu exportieren.

Saudi-Arabien setzte seine Bombardierungen im benachbarten Jemen ebenfalls fort. Das saudische Militärbündnis erklärte, es habe 60 "legitime Militärziele" im Jemen zerstört. Laut Huthi-Militärsprecher Sari griff die saudische Luftwaffe innerhalb von 24 Stunden mehr als 80 Ziele an, darunter in der Hauptstadt Sanaa sowie den Provinzen Hudaida, Tais und Marib.

Huthi melden 15 Tote allein in Hudaida



Allein in Hudaida an der Westküste wurden dabei am Dienstag nach Huthi-Angaben 15 Menschen getötet. Es habe bei den Angriffen insgesamt Dutzende Tote und Verletzte gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Riad wird unterstützt von der international anerkannten Regierung im Jemen und örtlichen Milizen. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs seit Juli wieder eskaliert.

Nach Zählungen des unabhängigen Yemen Data Project, das Luftangriffe der saudisch geführten Militärkoalition im Jemen sowie zivile Kriegsopfer zählt, gab es im vergangenen Monat so schwere saudische Angriffe im Jemen wie zuletzt 2017. Mindestens 140 Zivilisten seien dabei getötet und mehr als 280 weitere verletzt worden. Das Projekt zählte allein im Oktober mehr als 430 saudische Bombardierungen in dem Bürgerkriegsland. Saudi-Arabien zog wegen der vielen zivilen Opfer im Krieg international immer wieder Kritik auf sich./jot/DP/jha