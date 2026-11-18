SHENZHEN (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin erwartet nach Kremlangaben in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Shenzhen auch ein Zweiertreffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump. Es gebe eine Vielzahl an Fragen zu besprechen, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow dem russischen Staatsfernsehen am Randes des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Offiziell bestätigt von US-Seite ist bisher nur ein Dreiergipfel der beiden Präsidenten mit Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping an diesem Donnerstag.

Putin und Trump könnten sich noch am Mittwochabend (Ortszeit) beim offiziellen Abendessen treffen, sagte Uschakow. Sie hätten mehrfach Gelegenheit in Shenzhen, sich zu sehen. In jedem Fall solle es ein vollwertiges bilaterales Gespräch im kleinen Kreis geben. "Dabei erwarte ich, dass unser Präsident und der Präsident der Vereinigten Staaten mehrfach im Zuge der Arbeit beim Apec-Gipfel miteinander sprechen", sagte Uschakow.

Trump und Putin hatten sich im August vorigen Jahres zuletzt in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen und dabei vor allem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Trump bemüht sich als Vermittler um eine Beendigung des Krieges.

Dem Apec-Zusammenschluss gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Er will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern./mau/DP/jha