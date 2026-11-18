LUXEMBURG (dpa-AFX) - Getrieben von hohen Energiepreisen ist die Inflation in der Eurozone im Oktober auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 4,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Damit wurde eine erste Schätzung, wie von Volkswirten erwartet, bestätigt.

Im September hatte die Inflationsrate bei 3,8 Prozent und im August bei 3,2 Prozent gelegen. Die Teuerung steigt damit immer stärker über das von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebte Ziel von mittelfristig zwei Prozent, bei dem die EZB die Preisstabilität als gewährleistet ansieht.

Starker Preistreiber war Energie. Im Oktober hat sich der Anstieg der Energiepreise erneut beschleunigt. Sie legten um 21 Prozent im Jahresvergleich zu. Hintergrund sind die Folgen des Iran-Kriegs mit einer Behinderung von Öltransporten aus den Fördergebieten am Persischen Golf. Der weitere Fortgang des Krieges ist trotz diplomatischer Bemühungen offen.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg auf 2,6 Prozent. In einer ersten Schätzung war noch ein unveränderter Wert von 2,5 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent. Hier waren zunächst 0,4 Prozent ermittelt worden. Die Kernverbraucherpreise legten um 0,3 Prozent zu.

Viele Ökonomen erwarten in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg der Kernrate. Schließlich dürften die Unternehmen künftig auch die Preise anderer Waren und Dienstleistungen anheben. An den Finanzmärkten ist eine Zinserhöhung zumindest für den Dezember fest eingepreist.

Getrieben wurde die Inflation in der Eurozone durch die Preisentwicklungen in Italien und Frankreich. Die italienische Inflationsrate stieg von 4,2 auf 5,6 Prozent. In Frankreich ergab sich ein Sprung von 3,4 auf 3,7 Prozent. In Deutschland war die Inflationsrate laut dem europäischen Verbraucherpreisindex (HVPI) im Oktober hingegen auf 2,9 Prozent gefallen. In Spanien sank sie ebenfalls leicht und liegt jetzt bei 4,9 Prozent./jsl/jkr/jha/