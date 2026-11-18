Berlin (ots) -Stabwechsel: Dr. Andrea Gourd (58) übernimmt zum 1. Januar 2027 die Leitung des Bereichs Kommunikation beim Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV). Sie folgt auf Anja Pasquay (66), die nach 35 Jahren im Dienst der Zeitungen in den Ruhestand geht.Für Anja Pasquay endet damit ein Berufsweg, der eng mit dem BDZV verbunden ist. Sie begann als Referentin in der Kommunikationsabteilung und begleitete den Verband seit 1991. 2018 übernahm sie auch die Geschäftsführung des Journalistenpreises der deutschen Zeitungen - Theodor-Wolff-Preis. Ihren Karriereweg begonnen hatte Pasquay 1982 als Theater- und Opernkritikerin in München und als Pressesprecherin für Bertelsmann Buch."Anja Pasquay hat über 35 Jahre die Kommunikation des BDZV maßgeblich geprägt. Sie hat sich mit starker Stimme und vielen innovativen Projekten große Verdienste um den Verband und die Branche erworben. Guter Journalismus und dessen wirtschaftliche Grundlage waren ihr immer Herzensanliegen. Wir danken sehr für das herausragende Engagement", sagt Dr. Jörg Eggers, Hauptgeschäftsführer des BDZV. "Mit Andrea Gourd setzen wir auf eine erfahrene Kollegin mit journalistischem Gespür und strategischem Blick. Sie kennt die Themen der Branche und unserer Mitglieder bestens und weiß, wie sie damit Gehör finden."Seit 2017 verantwortet Dr. Andrea Gourd die Fachkommunikation des BDZV und ist derzeit Stellvertreterin von Anja Pasquay. In ihrer neuen Rolle wird sie vor allem die politische Kommunikation intensivieren. Vor ihrem Wechsel zum Verband war die Politikwissenschaftlerin langjährige Redaktionsleiterin bei der Zeitungsmarktforschung Gesellschaft (ZMG) in Frankfurt. Sie bringt umfassende Erfahrungen aus Redaktion, Marketing und Medienwissenschaft mit.Download Foto Dr. Andrea Gourd (https://www.bdzv.de/fileadmin/content/6_Service/6-1_Presse/6-1-2_Pressemitteilungen/2026/Bilder/_DSC3483.jpg) / Credit: Anja JahnPressekontakt:Dr. Jörg EggersBDZVHauptgeschäftsführer | VorstandsvorsitzenderE-Mail: eggers@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6936/6392984