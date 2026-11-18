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Rekordgewinn, neue Märkte, ein Zukauf mit Patent und trotzdem rutscht die Nordex-Aktie Richtung 40 Euro. Warum? Operativ liefert der Windkraftkonzern richtig gut ab, aber an der Börse dreht der Wind. Im Chart sorgt eine auffällige Formation für Unruhe, und eine Kurslücke könnte schon bald wieder geschlossen werden. Gleichzeitig streiten die Analysten über Kursziele zwischen 36 und 63 Euro. Wer hat am Ende recht und welche Marke entscheidet jetzt, ob der Ausbruch kommt oder erst mal abgehakt ist? Wir schauen auf Zahlen, Chart und Nachrichten und sagen am Ende, worauf Anleger jetzt achten sollten.

Starke Zahlen, schwacher Kurs

Operativ läuft es bei Nordex richtig gut, denn im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Das EBITDA lag bei 278,2 Millionen Euro, die Marge sprang von 8,0 auf 12,7 Prozent. Unterm Strich blieben 147,1 Millionen Euro Gewinn. Der Auftragsbestand erreichte mit 19,3 Milliarden Euro ein Rekordniveau. Das Management hob das Margenziel für 2026 daraufhin auf 11,5 bis 12,5 Prozent an. Dazu kommen frische Nachrichten, z. B. bestellt Verbund zwölf Anlagen für den Windpark Spille in Albanien, zusammen 84 Megawatt. Nordex betritt damit einen neuen Markt und sichert sich gleich 15 Jahre Service. Das ist ja das, was die Umsätze künftig planbarer macht und was Aktionäre lieben. Außerdem übernimmt der Konzern das Kernteam und die patentierte Keilverbindung von C1 Connections für Onshore-Türme. Der Preis bleibt jedoch geheim. Ein Wermutstropfen gibt es aber dennoch, denn die Installationen lagen mit 2.021 Megawatt unter dem Vorjahr.

Charttechnik

Im Chart sieht es weniger rosig aus, da die Aktie bei nur gut 40,10 Euro notiert und zuletzt im TecDAX zu den Verlierern zählte. In den vergangenen Tagen hat sich ein Island-Reversal gebildet. Das ist ein Umkehrmuster, das eine Kurslücke zurücklässt. Genau diese Lücke könnte nun wieder geschlossen werden. Der Druck von oben dürfte vorerst bleiben. Dazu belasten hohe Zinsen und die Flucht aus Wachstumswerten. Was heißt das nun konkret? Gibt der Kurs weiter nach, rückt der Bereich um 37 bis 37,50 Euro in den Blick. Dann wäre der Ausbruch erst einmal ad acta gelegt. Der RSI steht bei relativ neutralen 51 und zeigt keine klare Richtung. Helfen würde ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 43,50 Euro. Erst dann hellt sich das Bild wieder auf. Bis dahin bleibt die 40er-Marke der Knackpunkt.

Was tun?

Die Lage ist zwiespältig. Fundamental liefert Nordex mit einem Rekordauftragsbestand, höheren Margen, neuen Märkten und einem Zukauf, der die Technik stärkt, ab. Auch viele Analysten bleiben optimistisch. Jefferies sieht 63 Euro, Goldman Sachs 53,50 Euro. Barclays mit 38 Euro und RBC mit 36 Euro sind deutlich vorsichtiger. Dazu bleibt die Zinslage ein Risiko für kapitalintensive Windprojekte. Kurzfristig spricht der Chart eher für Geduld und solange die Lücke offen ist und die 43,50 Euro nicht fallen, bleibt Vorsicht angebracht. Langfristig orientierte Anleger können die Zahlen im Blick behalten und auf Rücksetzer lauern, aber eine Kaufempfehlung ist das nicht, eher ein neutraler Blick: abwarten, Marken beobachten, Risiko begrenzen. Entscheidend bleibt, ob Nordex die hohe Ertragsqualität auch künftig halten kann.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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