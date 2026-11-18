Berlin (ots) -Am heutigen Mittwoch wurde die Ausschreibung für den Fritz-Schösser-Medienpreis 2026 veröffentlicht. Die Auszeichnung wird zum vierten Mal vom Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes vergeben und ist insgesamt mit 20.000 Euro Preisgeld dotiert. Mit dem Preis möchte die AOK herausragende Leistungen im gesundheitspolitischen Journalismus würdigen. Gesucht werden Beiträge aus den Bereich Print, Web, Audio, TV und Social Media, die komplexe Themen und Zusammenhänge verständlich und ansprechend aufbereiten. Bewerbungsfrist ist Ende Januar 2027."2026 herrscht definitiv Hochbetrieb in der Gesundheitspolitik. Ob GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, Reform der Notfallversorgung, Digitalisierungsgesetz oder Pflegegesetzgebung - überall geht es um wichtige Weichenstellungen für eine zukunftsfeste Versorgung in Deutschland. Und alles Themen, die in der Medienlandschaft breit aufgegriffen, kontrovers diskutiert und kompetent kommentiert werden. Beste Voraussetzungen also für eine lange Liste hochkarätiger Kandidatinnen und Kandidaten für den Fritz-Schösser-Medienpreis 2026", sagt Dr. Susanne Wagenmann, Aufsichtsratsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes für die Arbeitgeberseite."Gerade für die Versicherten der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist 2026 ein entscheidendes Jahr. Die verabschiedeten und noch laufenden Gesetze versprechen zwar einerseits mehr Ausgabendisziplin und stabilere Beiträge, bedeuten andererseits aber dennoch für viele Beitragszahlenden einen noch tieferen Griff in den Geldbeutel und für viele Versicherten empfindliche Leistungskürzungen. In solchen zwiespältigen Umbruchphasen braucht es guten Journalismus, der die Menschen solide informiert, Zusammenhänge erklärt und Entwicklungen kritisch begleitet. Diese wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft wollen wir mit dem Fritz-Schösser-Medienpreis honorieren", betont Frank Firsching, Aufsichtsratsmitglied im AOK-Bundesverband für die Versichertenseite.Bewerbungen für den Fritz-Schösser-Medienpreis können bis zum 31. Januar 2027 eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen und Teams. Wichtig: Im Auswahlverfahren können nur Originalbeiträge in deutscher Sprache berücksichtigt werden, die erstmals im Jahr 2026 erschienen sind.Hinweis für RedaktionenAlle Details zur Ausschreibung und das Bewerbungsformular finden Sie unter folgendem Link: https://www.aok.de/pp/fritz-schoesser-medienpreis/Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6392994