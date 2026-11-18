Platin-Aktien | Nvidia: Alles wieder im Lot? | Veeva: Chance? | Deutz: Short-Attacke
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|Aktien Frankfurt: Etwas stabilisiert - Tech-Werte profitieren von Nvidia-Bericht
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der beruhigende Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia hat den zuletzt schwachen Dax am Mittwoch etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex lag am Mittag mit 0,2 Prozent im Plus...
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|11:59
|AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Deutz nach Leerverkäufer-Bericht zu FFG-Deal
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem negativen Bericht eines Leerverkäufers sind die Aktien von Deutz am Mittwoch massiv unter Druck geraten. Im Laufe des Vormittags weiteten sich die Verluste aus....
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|Vorwürfe von Ningi Research: Deutz stürzt zweistellig ab: Shortseller attackiert die Milliardenübernahme
|© Foto: Henning Kaiser - dpaKurssturz bei Deutz: Ningi Research erhebt schwere Vorwürfe zur FFG-Übernahme. Im Zentrum stehen ein 45 Prozent-Anteil, geteilte Gewinne und die Schuldenlast des Motorenbauers...
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|Nvidia stoppt China-Geschäft, das Trump erst erlaubt hatte
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|U.S. export controls and Nvidia's leadership transition remain key watchpoints for the Gulf
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|Does the Nvidia turmoil spell trouble for the Gulf's AI ambitions?
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|Nvidia's massive Q3 (and 'ongoing investigation') definitively shut the door on Huang's return as the company nears largest annual profit in history
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|Susquehanna reiterates Positive rating on Nvidia stock at $275
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|Improving Software Sentiment and Positive News Fuel Veeva Systems' (VEEV) Share Price Appreciation
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|If You Invested $100 In Veeva Systems Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|Wells Fargo raises Veeva Systems stock price target on AI growth
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|Wells Fargo hebt Kursziel für Veeva Systems wegen KI-Wachstum an
|Unternehmen / Aktien
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|DEUTZ AG
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|NVIDIA CORPORATION
|145,98
|+3,56 %
|VEEVA SYSTEMS INC
|261,00
|-0,42 %