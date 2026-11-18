Hamburg (ots) -Bilder generieren, Musik erstellen lassen oder Videos automatisch übersetzen: Wir zeigen, welche KI-Anwendungen Sie in Ihrer Multimediaproduktion unterstützen.Ein Porträtfoto, ein Erklärvideo oder ein Voice-over in Minuten statt in Stunden? Mit KI ist das heute möglich. Immer mehr Apps und Programme übernehmen die Erstellung von Bildern, Audio, Video, Texten und sogar ganzen Avataren.Aber auch schon vorhandenes Material lässt sich mit KI bearbeiten, übersetzen oder technisch verbessern. Das Rauschen aus einem Interview entfernen, das man mit dem Smartphone aufgenommen hat oder ein Video-Statement der Geschäftsleitung in eine Fremdsprache überführen? Das alles ist machbar - mit beeindruckender Qualität.Aber welche Anwendungen gibt es überhaupt? Welche eignet sich wofür? Und was kann KI (noch) nicht? Video-Profi Thomas Wagensonner gibt in diesem Webinar einen Einblick in die Welt der KI-gestützten Erstellung und Bearbeitung von Content und zeigt Möglichkeiten und Grenzen auf.Qualitätsoptimierung durch praktisches Prompting und die richtigen ToolsKI kann viel mehr als Bilder oder Texte generieren. Vor allem in Kombination mit eigenem Material bieten sich viele Möglichkeiten zur Nachbearbeitung und Qualitätsverbesserung. Das Angebot ist riesig, und es ist nicht einfach, den Überblick zu behalten.Thomas Wagensonner zeigt, welche Anwendungen aus seiner praktischen Erfahrung das meiste bringen. Dabei geht es um Prompting-Tipps für die Bilderstellung bis zu der Frage, welche Anwendungen man gut kombinieren kann, damit am Ende etwas Gutes dabei herauskommt.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars verwendete Präsentationsfolien als Skript.Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.Programm:- KI in der Multimediaproduktion: Anwendungsbeispiele und Einsatzmöglichkeiten- Welche Software und Anwendungen es gibt. Und wofür sie geeignet sind.- Was ist machbar und wo sind die Grenzen?- Fragen der TeilnehmendenDas Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die einen einfachen und praxisorientierten Einstieg zum Thema KI und Multimedia suchen.Unser Experte Thomas Wagensonner ist Co-Geschäftsführer der Visuell Kommunizieren GbR (https://visuell-kommunizieren.de/), einer Agentur für Schulung, Produktion und Beratung. Seit 2016 führt er Schulungen rund um die Produktion visueller Kommunikationsinhalte durch, produziert Videobeiträge und ist Redakteur der Kulturplattform museumsfernsehen.de. Davor arbeitete er mehrere Jahre bei news aktuell, zuletzt als Produktmanager Multimedia.Eckdaten- Termin: Mittwoch, 10. Februar 2027, 15:00 - 17:00 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung- Durchführung: via MS TeamsPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6393000