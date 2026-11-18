Baden-Baden (ots) -United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht und in diesem Jahr insgesamt 20 Millionen Euro für den guten Zweck geknackt. Was einst mit einer einfachen Idee begann, ist heute ein stetig wachsendes Herzensprojekt, das zahlreiche Hilfsprojekte unterstützt und das Leben vieler Menschen positiv verändert. Möglich wird dieser Erfolg durch das Engagement zahlreicher Bietender, prominenter Persönlichkeiten, Unternehmen und langjähriger Partner.Ein wichtiger Bestandteil dieser Erfolgsgeschichte ist die enge Zusammenarbeit mit starken Partnern wie zum Beispiel der Österreichischen Sporthilfe, RTL - Wir helfen Kindern, Stars4Kids und der Nicolaidis YoungWings Stiftung. Gerade zur Weihnachtszeit warten besondere Auktionshighlights: Von besonderen Erlebnissen und Sammlerstücken rund um Thomas Müller und Céline Dion bis hin zu außergewöhnlichen Aktionen zum RTL-Spendenmarathon. Mit rund 350 laufenden Auktionen bietet unitedcharity.de das das ganze Jahr über einmalige Erinnerungsstücke, Sammlerobjekte und exklusive Erlebnisse mit prominenten Persönlichkeiten - und verbindet jedes Gebot mit konkreter Hilfe.20 Millionen Euro sind ein großartiger Meilenstein - und zugleich Ansporn, gemeinsam noch viel mehr zu bewegen. Denn jeder einzelne Beitrag zählt und zeigt, wie viel Gutes entstehen kann, wenn Menschen zusammenhalten.Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel, beide Träger des Bundesverdienstkreuzes, 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 20 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: miriam.rettegi@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6392999