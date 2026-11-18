Bonn (ots) -Anlässlich des Angriffs auf eine Schule im Ostkongo zeigt sich die internationale Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe alarmiert. "Aufgrund der Ebola-Epidemie ist die Lage im Land bereits kritisch. Die anhaltenden Angriffe auf zivile Ziele erschweren die Hilfe und verschärfen die Not im Land - sie müssen aufhören", sagt Help-Programm-Manager Christoph van Edig. Die Schule in der Provinz Süd-Kivu wird von Helps lokaler Partnerorganisation Ugeafi unterstützt. "Durch die Drohnenangriffe wurden am Montagabend neun Klassenzimmer, ein Verwaltungsbüro sowie Materialien und Ausrüstung zerstört", berichtet Geschäftsführer Naum Butoto. Tote habe es nicht gegeben.Bislang bot die Schule Lernraum für 738 Schüler:innen. Durch die schweren Beschädigungen sei es bis auf Weiteres nicht möglich, den Schulbetrieb fortzusetzen, so Butoto. "Angriffe wie dieser rauben Kindern wichtige Lern- und Schutzräume, gefährden ihre weitere Schulbildung und verstärken die Sorgen ihrer Familien. Wir appellieren an alle Konfliktparteien, Menschenleben zu schützen, Schulen und andere zivile Einrichtungen zu verschonen und einen sicheren und ungehinderten humanitären Zugang zur betroffenen Bevölkerung zu gewährleisten."Aktuell sind 18,5 Millionen Menschen im Kongo auf humanitäre Hilfe angewiesen. Hinzu kommt der tödlichste Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Landes mit rund 5.500 Toten und über 11.000 Infizierten binnen sechs Monaten. Gemeinsam mit Ugeafi versorgt Help Gesundheitseinrichtungen und Schulen in Ituri und Nord-Kivu mit Schutzausrüstung und Hygienematerialien und leistet Aufklärungsarbeit. Doch die anhaltende Gewalt erschwert den Kampf gegen das Ebola-Virus erheblich.Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse@help-ev.de oder telefonisch an +49 (0)173 7107454.Pressekontakt:Help - Hilfe zur SelbsthilfeHelp-PresseteamAdenauerallee 131a53113 BonnMobil: +49 (0) 173 2790 438/ +49 (0) 173 710 74 54E-Mail: presse@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/6393018