Berlin/Bonn (ots) -Heidi Reichinnek, Fraktionsvorsitzende der Partei "Die Linke", hat sich im phoenix-Interview zum Beschluss der Regierung zur Senkung der Stromsteuer ab 2027 geäußert: "Das, was da beschlossen wurde, ist wirklich das absolute Minimum. Genau diese Senkung wurde ja schon von Beginn der Koalition an versprochen. Und jetzt hat man es endlich mal geschafft, dass die Menschen um - je nachdem, wie viele Menschen im Haushalt leben - drei bis sieben Euro entlastet werden. Das ist wirklich mit Blick auf die Herausforderungen, auf die Preissteigerungen der letzten Jahre echt lächerlich."Sie sei absolut für die Senkung der Stromsteuer, vor allem auch für Privathaushalte, "aber natürlich auch für die Betriebe". Dennoch müsse man sich anschauen, warum die Kosten so explodiert seien und dafür sorgen, dass die Preise nicht so massiv steigen. Außerdem machte sich Reichinnek für eine Übergewinnsteuer stark: "Wir müssen uns diese Übergewinne anschauen. Das gilt nicht nur für Strom, das gilt eben auch für andere Energieträger. Wir sehen das natürlich auch beim Öl. Weil, es kann doch nicht sein, dass die ihre Marktmacht nutzen. Und wir haben die Zahlen und Daten ja vorliegen. Genau das tun sie. Es gibt die explodierten Preise, die auch von diesen Großkonzernen vorangetrieben werden. Und deswegen fordern wir ganz klar eine Übergewinnsteuer."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6393012