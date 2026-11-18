Die Talfahrt der Tencent-Aktie geht in die nächste Runde. Nachdem der Kurs des chinesischen Technologie- und Gaming-Konzerns bereits in den letzten fünf Tagen um über -8% nachgegeben hat, bricht er am Mittwochmorgen um weitere -5% ein und fällt auf ein neues 2-Jahrestief. Was steckt hinter dem Kurseinbruch und ist die Tencent-Aktie gerade jetzt einen Kauf wert? Solide Umsatzentwicklung Die Quartalszahlen von Tencent geben ein gemischtes Bild ab: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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