Die Mercedes-Benz-Aktie steht massiv unter Druck. Mittlerweile ist der Kurs unter die Marke von 40 € gefallen und notiert am Mittwoch aktuell bei rund 39,20 €. Damit summiert sich der Kursverlust seit Jahresbeginn auf mehr als ein Drittel. Zusätzlich sorgt die Ankündigung des Unternehmens, vorerst keine weiteren Investitionen in Deutschland tätigen zu wollen, für erheblichen Unmut in der Politik, der Belegschaft und bei den Gewerkschaften. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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