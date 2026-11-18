Die Essenslieferung von JD.com verliert nur noch halb so viel Geld wie vor einem Jahr, und trotzdem rauscht die Aktie um 7,7 Prozent ab. Für Dividendenanleger stellt sich deshalb eine Frage: Wie viel von der Wende kommt im Depot an, wenn KI, Europa und eine Übernahme gleichzeitig Geld kosten? Genau das wollte ich wissen und habe mir angehört, was das Management den Analysten erzählt hat. Die Wende ist da, der Applaus bleibt aus Vorstandschefin Sandy ...

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