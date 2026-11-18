Der Countdown läuft: Am Donnerstag, dem 19. November, feiert Anthropic unter dem Kürzel ANT sein mit Spannung erwartetes Börsendebüt an der Nasdaq. Die Nachfrage ist gewaltig, der Ausgabepreis könnte höher ausfallen als ursprünglich geplant und bereits vor dem ersten Handelstag gibt es eine optimistische Kaufempfehlung. Zusätzlich sorgt Nvidia für neuen Rückenwind im KI-Sektor. Doch kann Anthropic die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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