Der Polarwirbel ist so früh ins Stocken geraten wie noch nie seit Beginn der Satellitenmessungen. Für Meteorolog:innen ist das beachtenswert. Doch die Folgen davon sind wissenschaftlich alles andere als sicher. Vom "frühen Wintereinbruch" über den "Eiswinter" bis hin zur "Eis-Peitsche": Der stratosphärische Polarwirbel sorgte für aufgeregte Medienberichte und Prognosen über den Winter in Europa. Denn hoch über dem Nordpol, in rund 30 Kilometern Höhe, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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