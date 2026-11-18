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CubeDoc SE mit weiterem Erfolg im Einzelhandel: Absichtserklärung mit HANSEATIC HOLDING für Pilotprojekte in Shopping-Centern unterzeichnet



18.11.2026 / 12:20 CET/CEST

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CubeDoc SE mit weiterem Erfolg im Einzelhandel: Absichtserklärung mit HANSEATIC HOLDING für Pilotprojekte in Shopping-Centern unterzeichnet Erprobung der Cube-Gesundheitswürfel ab März 2027 zunächst in der Königs-Galerie in Kassel und im CARRÉ Einkaufszentrum Göttingen

Niedrigschwelliges Angebot für gesundheitliche Versorgung

Weitere Projekte zwischen CubeDoc und HANSEATIC HOLDING in Planung Köln, 18. November 2026 - Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) verstärkt nach dem jüngsten LOI mit Edeka (vgl. Corporate News vom 28.9.2026) ihren Fußabdruck im Einzelhandel weiter. Mit der HANSEATIC HOLDING GmbH wurde nun eine Absichtserklärung für den Probebetrieb von Cube-Gesundheitswürfeln in zwei Shopping-Centern unterzeichnet. In diesem Rahmen wird CubeDoc ab März 2027 jeweils einen Cube in der Königs-Galerie in Kassel sowie im CARRÉ Göttingen aufstellen. Die HANSEATIC HOLDING ist Besitzer und Betreiber beider Shopping-Center und hält zudem weitere Objekte aus dem Einzelhandel, aber auch aus den Bereichen Pflege, Seniorenwohnen und studentisches Wohnen im Bestand. Durch die Zusammenarbeit mit der HANSEATIC HOLDING forciert CubeDoc seine Wachstumsstrategie weiter und sorgt mit medizinischer digitaler Infrastruktur für eine verbesserte Gesundheitsversorgung in den entsprechenden Regionen. CubeDoc ist für die technische Bereitstellung und Inbetriebnahme der Cubes sowie die technische und organisatorische Unterstützung des laufenden Betriebs verantwortlich. Der medizinische Betrieb wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit HANSEATIC HOLDING durch geeignete selbständige Ärzte, ärztliche Kooperationen oder sonstige medizinische Betreiberstrukturen erfolgen. Die Shopping-Center der HANSEATIC HOLDING eignen sich für die Cube-Gesundheitswürfel aufgrund ihrer zentralen Lage sowie ihrer weitläufigen Fläche besonders gut und bieten somit ein niedrigschwelliges Gesundheitsangebot für Kunden. Die Königs-Galerie im Zentrum von Kassel beispielsweise verfügt über 60 Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleister und bietet eine Nutzfläche von rd. 24.000 Quadratmetern. Das CARRÉ Göttingen befindet sich in zentraler Lage der Universitätsstadt und verfügt über eine Fläche von rd. 14.000 Quadratmeter. Das Angebot umfasst ein vielfältiges Angebot an Shops und Restaurants sowie eine Apotheke und eine Drogeriekette. Nach erfolgreicher Pilotphase streben CubeDoc und die HANSEATIC HOLDING den Roll-out des Cube-Gesundheitswürfels in weiteren Objekten an. Die HANSEATIC HOLDING ist ein bundesweit aktiver Immobilienentwickler und Teil der der HANSEATIC Group. Diese ist sowohl zudem als Asset- und Property-Manager sowie Immobilienvermieter tätig. Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: "Das Pilotprojekt mit der HANSEATIC HOLDING ist ein weiterer wichtiger strategischer Schritt für uns, da wir damit neue Wachstumsmärkte, wie Shopping-Center, erschließen können. Unsere Cube-Gesundheitswürfel eignen sich hier besonders gut, da wir damit viele Menschen für eine niedrigschwellige und effiziente Gesundheitsversorgung erreichen können. Die HANSEATIC HOLDING ist ein starker Partner an unserer Seite, mit dem wir noch weitere gemeinsame Projekte realisieren wollen. " Presse und Investor Relations CubeDoc SE edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

E-Mail: CubeDoc@edicto.de



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