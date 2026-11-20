Das Gesundheitssystem Deutschlands stößt an seine Grenzen: Hohe Kosten und der Ärztemangel machen nicht nur den Patienten das Leben schwer. Die deutsche CubeDoc will mit einem Gesundheitswürfel Abhilfe schaffen.

Die digitale Medizin-Infrastruktur der Zukunft!

Krankheitsgefühl? Schnell mal zum Hausarzt gehen? Gar nicht so einfach. Arzttermine sind bekanntlich schwer zu bekommen, die Wartezimmer sind voll und gerade in ländlichen Gegenden nimmt die Ärztedichte stetig ab. Die börsennotierte CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) will mit einer digitalen medizinischen Infrastruktur diesem Mangel abhelfen. In einem kompakten CubeDoc-Gesundheitswürfel mit einer Grundfläche in der Basisversion von knapp 5 Quadratmetern vereint das Unternehmen Telemedizin, grundlegende Diagnostik auf hohem medizintechnischem Niveau und digitale Datenübertragung. "Medizinische Versorgung kompakt, für alle, überall" lautet der Anspruch des Kölner Unternehmens. Die Rheinländer waren im Frühling über den Mantel (Utranos SE) an die Börse gekommen.

Arztgespräch mit Distanz

Herzfunktionen lassen sich im CubeDoc-Gesundheitswürfel überprüfen, die Lungenfunktion kann getestet werden, der Blutdruck wird gemessen, Hautanalysen sind möglich, Gehörgang und Trommelfell können untersucht und Basislaborwerte erhoben werden. Künstliche Intelligenz unterstützt dabei. Patient und Arzt sind zwar kilometerweit voneinander entfernt, der Austausch der Werte erfolgt jedoch in Echtzeit, sodass die Videokonsultation im Gesundheitswürfel so fundiert wie das Gespräch beim Hausarzt ablaufen kann. Alles wird vollständig dokumentiert. Überweisungen zu Fachärzten können ebenso wie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt und ...

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