Ein Kommentar zur Entwicklung bei ABO Energy von Investor und Anleihegläubiger Andrew Murphy Die ABO Energy gibt am 11.11. um 11:11 Uhr bekannt, alle bisherigen Investoren auszuschließen. Das Krisenmanagement will das sogenannte StaRUG-Verfahren anwenden. Für die Eigentümer (Aktionäre) bedeutet das voraussichtlich den Totalverlust, während die Fremdkapitalgeber mit massiven Kürzungen leben müssten. Das käme einer faktischen Enteignung gleich. Wie konnte es so weit kommen? In die Krise geraten ist die ABO Energy durch eine Mischung aus gravierenden Managementfehlern und den verheerenden Folgen der aktuellen Wirtschaftspolitik.Mit den Irrlichtern der beiden Eigentümerfamilien Ahn und Bockholt - aus deren Nachnamen sich das Kürzel ABO zusammensetzt - nahm der Abstieg seinen Anfang. Berauscht vom eigenen Erfolg bei der Projektierung von Wind- und Solarparks wurde das operative Geschäft immer weiter aufgebläht: Zu 20 GW an weltweit geplanten Wind- und Solarkraftwerken kamen noch einmal 10 GW an Wasserstoffprojekten hinzu. Zeitweise war das Unternehmen in 16 Ländern mit über 1.500 Mitarbeitenden aktiv und schuf dabei kostspielige Doppelstrukturen. Zu dieser Selbstüberschätzung als vermeintlicher Riese kam ein schwerer strategischer Fehler: die Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine GmbH & Co. KGaA. Es war eine folgenschwere Entscheidung ...

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