Steigende Reparaturkosten trotz rückläufiger Unfallzahlen, defizitäre Schadenquoten und neue Mobilitätsformen: Die Kfz-Versicherer in Deutschland stehen unter Druck. Doch Beitragsanpassungen allein reichen oft nicht. Ein Artikel von Knut Besold, Partner bei KPMG im Bereich Financial ServicesDerzeit zählt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hierzulande 92 Anbieter von Kfz-Versicherungen. Damit hat sich die Zahl der Unternehmen seit dem Jahr 2011 auf einem hohen zweistelligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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