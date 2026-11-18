München (ots) -- Über 200 geladene Gäste kamen am 14. November im Münchner Public Possession Store zusammen, um mit LEGO Steinen Freude zu schenken.- Von Workshops bis hin zum großen Community-Gesamtkunstwerk stand die Freude am gemeinsamen Kreativsein im Mittelpunkt: ein generationsübergreifendes Erlebnis, bei dem Klein und Groß kreativ werden konnten.- Anlass ist die "Build to Give"-Kampagne - Die LEGO Gruppe spendet für jedes selbstgebaute, gepostete LEGO Herz ein Set an Kinder, die besonders auf Unterstützung und kleine Freuden angewiesen sind.Ein Raum voller bunter Steine, lachender Gesichter und sprühender Fantasie: Am vergangenen Samstag verwandelte sich der Public Possession Store am Amiraplatz 3 in eine kreative Bauwerkstatt für den guten Zweck. Mehr als 200 geladene Kreative, Familien und Medienschaffende folgten der Einladung, mit ihren Bauwerken Kindern in schwierigen Lebenslagen Momente der Freude zu ermöglichen.Von morgens bis abends stand das gemeinsame Erlebnis im Fokus: Während in jedem Zeitslot stets verschiedenste LEGO Sets für alle Altersgruppen zum Entdecken bereitstanden, verband ein besonderes Projekt alle Generationen miteinander: Über den gesamten Tag hinweg gestalteten die Teilnehmer:innen gemeinsam 240 einzelne Bauplatten. Ob Vor- und Schulkinder oder die Erwachsenen am Abend - alle trugen ihren Teil dazu bei. Zusammengesetzt bilden die bunt gestalteten Platten nun ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk, das als starkes Symbol für Zusammenhalt steht.Jedes Herz zähltDie Idee hinter dem Event reicht weit über München hinaus: Bei "Build to Give" geht es darum, mit der eigenen Kreativität Stein für Stein Liebe zu schenken. Ob klein oder groß, einfarbig oder bunt - in ganz Deutschland sind alle dazu eingeladen, LEGO Herzen zu kreieren und auf Social Media oder der LEGO Insiders App zu veröffentlichen. Für jedes gepostete LEGO Herz spendet die LEGO Gruppe ein LEGO Set an Kinder, die etwas Freude und Spielzeit besonders gut gebrauchen können.Public Possession: Urbane Plattform für gemeinsames GestaltenMit Public Possession hatte die LEGO GmbH einen gleichgesinnten Co-Gastgeber an ihrer Seite. Das 2012 von Valentino Betz und Marvin Schuhmann gegründete Label verbindet Trendhappenings, Musik und Design und ist Treffpunkt der lokalen Kulturszene. Die LEGO GmbH und die Gründer teilen den Anspruch, Räume für Kreativität zu schaffen und die Freude am gemeinsamen Erschaffen zu wecken. Gerade jetzt, wo die Feiertage näher rücken und das Miteinander im Mittelpunkt steht, bekommt dieser Leitgedanke eine ganz besondere Bedeutung.-ENDE-Über die LEGO GruppeDie Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO Steinen, alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark, von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.Pressekontakt:fischerAppelt relations GmbHHanna Gökelego.presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65052/6393055