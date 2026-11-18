Hamburg (ots) -- Asklepios Kliniken veranstalten Woche gegen Gewalt- Beschimpfungen, Bedrohungen und körperliche Gewalt gegen Mitarbeitende werden nicht als Bestandteil des Arbeitsalltags akzeptiert- Konkrete Hilfsangebote für Betroffene etabliert- Betriebsrat wurde für Kampagne HaltzuGewalt ausgezeichnetAsklepios veranstaltet vom 19. bis 25. November die konzernweite Woche gegen Gewalt. Mit der Aktionswoche HaltzuGewalt (https://www.asklepios.com/haltzugewalt) möchte Asklepios für unterschiedliche Formen von Gewalt sensibilisieren, Handlungssicherheit schaffen und bestehende Hilfsangebote stärker bekannt machen. Darüber hinaus werden auch Patient:innen und Angehörige für das Thema sensibilisiert. "Gewalt gehört nicht zum Arbeitsalltag in einer Klinik und darf auch dort, wo Menschen unter hoher Belastung zusammenkommen, nicht hingenommen werden. Als Arbeitgeber ist es unsere Verantwortung, unsere Mitarbeitenden zu schützen, klare Unterstützungswege anzubieten und Betroffene nach einem Vorfall nicht allein zu lassen. Dafür steht unsere Woche gegen Gewalt und dieser Anspruch gilt für uns nicht nur in dieser einen Woche", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe. "Entscheidend ist, dass Beschäftigte wissen: Wenn mir etwas passiert, werde ich ernst genommen und bleibe damit nicht allein. Dafür braucht es bekannte Ansprechpersonen, klare Meldewege und eine Kultur, in der es selbstverständlich ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen", sagt Thomas Haul, Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzender der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Stellv. Konzernbetriebsratsvorsitzender der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.In der Woche sind Veranstaltungen und Aktionen in den Kliniken und Einrichtungen geplant wie zentrale Online-Veranstaltungen, Schulungs- und Informationsangebote, Informationen zu Prävention, Verhalten in Akutsituationen und Unterstützung nach einem Vorfall. Zusätzlich gibt es unter dieFälle kurze Videos mit beispielhaften Situationen aus dem Arbeitsalltag.HaltzuGewalt unterstützt bei Gewalt oder Diskriminierung durch Patient:innen und Angehörige. Zusätzlich gibt es ein kostenlos rund um die Uhr erreichbares Hilfetelefon, eine interne Meldestelle bei sexuellen Übergriffen, Diskriminierung oder Gewalt durch Kolleg:innen und ein individuelles Unterstützungsangebot im Rahmen des Employee Assistance Program (EAP), das insbesondere dann in Anspruch genommen werden kann, wenn Mitarbeitende nach einer belastenden Situation persönliche Unterstützung benötigen.Weil das Thema Gewalt im Klinikalltag schon länger das Personal belastet, wurde bereits vor zwei Jahren in den sieben Hamburger Kliniken des Konzerns gemeinsam von der Geschäftsführung, dem Gesamtbetriebsrat und Konzernbereich Personal die Kampagne HaltzuGewalt (https://www.asklepios.com/haltzugewalt) mit Aufklärung für Patienten und Angehörige und den erwähnten Unterstützungsangeboten durchgeführt. Die Kampagne HaltzuGewalt der Hamburger Asklepios Kliniken wurde im November 2025 auf dem Deutschen Betriebsrätetag in Bonn ausgezeichnet. Dort erhielt sie den Deutschen Betriebsrätepreis 2025 in Gold sowie den Publikumspreis der rund 1.300 Delegierten.Podcast zum ThemaIm Podcast "Diagnose Zukunft" spricht Janina Darm aus der Asklepios Unternehmenskommunikation mit Rebecca Stüdemann, stellv. Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates, und Anna Claußen aus dem Konzernbereich Personal der Gruppe über die Initiative: HaltzuGewalt: https://youtu.be/r7pPxKSnv6k.Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/gesundheitsmagazinwww.youtube.com/asklepiosklinikende.linkedin.com/company/asklepioswww.instagram.com/asklepioskliniken/www.facebook.com/asklepiosklinikenwww.tiktok.com/@asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6393051