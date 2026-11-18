Vaduz (ots) -Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni leitete am Dienstag, 17. November 2026, in Brüssel die 63. Sitzung des EWR-Rates. Im Zentrum der Diskussionen standen die europäische Wettbewerbsfähigkeit, die Digitalisierung und gemeinsame europäische Werte. Zudem nahm sie an der Ukraine Mine Action Conference 2026 teil.EWR-Rat diskutiert Europas WettbewerbsfähigkeitUnter liechtensteinischem Vorsitz berieten die EWR/EFTA-Staaten Liechtenstein, Island und Norwegen am 17. November mit dem irischen Europaminister Thomas Byrne für die EU-Ratspräsidentschaft und EU-Handelskommissar Maros Sefcovic über die Zusammenarbeit im EWR. Die drei EWR/EFTA-Staaten machten gegenüber der EU deutlich, dass die laufenden Diskussionen über den europäischen Ursprung von Waren neue Binnenmarkthürden schaffen und Unternehmen aus Liechtenstein, Island und Norwegen benachteiligen könnten. Aussenministerin Sabine Monauni betonte: "Ein starkes, widerstandsfähiges und wettbewerbsfähiges Europa liegt in unser aller Interesse. Unsere Wirtschaft ist eine wesentliche Quelle unserer Stärke - und genau hier kommt dem EWR eine entscheidende Rolle zu." Weiteres Thema war die Auswirkung der Digitalisierung auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit. Monauni sprach sich für gleiche Wettbewerbsbedingungen beim Zugang zum Binnenmarkt und zu seiner digitalen Infrastruktur aus. Digitale Instrumente und Regulierungen müssten den Bürgerinnen und Bürgern einen konkreten Nutzen bringen, ohne Sicherheit und Schutz zu beeinträchtigen.Ein weiterer Schwerpunkt war der Übernahmerückstand von EWR-Rechtsakten. Der irische Europaminister Thomas Byrne mahnte, dieser gefährde die Einheitlichkeit des Binnenmarktes und damit die Zusammenarbeit im EWR. Liechtenstein, Island und Norwegen bekräftigten ihr Ziel, den Rückstand rasch abzubauen. Mit den Beratungsausschüssen wurde besprochen, wie sich die EWR/EFTA-Staaten früher in die Ausarbeitung neuer EU-Rechtsakte einbringen und ihre nationalen Übernahmeverfahren effizienter gestalten können. In einem zusätzlichen Treffen tauschte sich Aussenministerin Monauni mit den Mitgliedern der Ausschüsse über Freihandelsbeziehungen mit Drittstaaten aus.Anschliessend diskutierten die Ministerinnen und Minister auf einem Podium über gemeinsame europäische Werte und ihre Bedeutung für das politische Handeln. Monauni erklärte: "Wir, die drei EWR/EFTA-Staaten, teilen, unterstützen und fördern die Werte, die den Kern des europäischen Projekts bilden: Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte." Das EWR-Abkommen stehe für enge Beziehungen zur EU sowie für zwei Kernprinzipien der Rechtsstaatlichkeit: Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit. Byrne wies darauf hin, dass demokratische Wahlen, Minderheitenschutz, die Unabhängigkeit der Justiz und die Meinungsfreiheit innerhalb und ausserhalb der EU zunehmend unter Druck stünden.Aussenministerin Sabine Monauni bekräftigt Unterstützung für die Minenräumung in der UkraineAn der Ukraine Mine Action Conference 2026 (UMAC) vom 16. bis 18. November in Brüssel bekräftigte Monauni das liechtensteinische Engagement für die humanitäre Minenräumung in der Ukraine. Die Konferenz brachte internationale Partner zusammen, um die Minenräumung zu koordinieren, finanzielle Mittel zu mobilisieren sowie innovative Technologien und ukrainische Entminungsorganisationen zu stärken. Monauni unterstrich bei der hochrangigen Eröffnung: "Entminung legt den Grundstein für die wirtschaftliche und soziale Erholung der Ukraine."Die humanitäre Minenräumung ist ein Schwerpunkt des liechtensteinischen Engagements für den Wiederaufbau der Ukraine. Liechtenstein unterstützt die manuelle und mechanische Minenräumung, innovative Energielösungen sowie die Stärkung des lokalen Entminungssektors. Zu den Partnern zählen das Genfer Internationale Zentrum für humanitäre Minenräumung (GICHD), HALO und die Schweizerische Stiftung für Minenräumung (FSD).Hinweis: Bilder stehen unter www.regierung.li/medienportal zum Download verfügbar.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturEWR-Rat:Kathrin Nescher-Stützel, stv. Missionsleiterin, Vertretung in Brüssel; +32 494 17 69 13UMAC:Dominic Sprenger, Amt für Auswärtige Angelegenheiten; +423 236 60 63EFTA-Drittlandausschuss:Frank Büchel, Botschafter, Vertretung in Genf; +41 79 381 78 44Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943668