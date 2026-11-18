Unterföhring (ots) -Große Namen, schnelle Ballwechsel und jede Menge Ehrgeiz. Bei der "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" greifen zehn prominente Teams am Samstag, 21. November, zum Schläger, um Punkte, Siege und natürlich jede Menge Ruhm zu erkämpfen. ProSieben überträgt das Sport-Event ab 20:15 Uhr live aus Oberhausen.Wer behält die Nerven? Wer überzeugt mit Spielwitz? Und wer sichert sich am Ende den Sieg bei der Promi Padel WM? Fußball-Weltmeister Mats Hummels, Handball-Weltmeister Pascal Hens, die Tennis-Größen Andrea Petkovic und Tommy Haas, Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig sowie TV-Moderator Matthias Opdenhövel träumen vom Weltmeister-Titel. Auch Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale, Podcaster Tommi Schmitt, Sängerin Vanessa Mai und Rennfahrerin Sophia Flörsch rechnen sich gute WM-Chancen aus.Die zehn Teams und ihre Sponsoren im Überblick:- Team PadelCity: Mats Hummels & Moritz Leitner- Team Union Investment: Christoph Kramer & Marc Rzatkowski- Team HanseMerkur: Laura Ludwig & Laura Siegemund- Team Garnier: Tommi Schmitt & Aditotoro- Team all inclusive Fitness: Sophia Flörsch & Wayne Carpendale- Team Wero: Matthias Opdenhövel & Pascal Hens- Team CRIVIT: Andrea Petkovic & Fionntime- Team Joyn: Paula Enzweiler & TheLordJohny- Team natural elements: Tommy Haas & Sven Hannerwald- Team ProSieben: Sasha & Vanessa MaiTickets für die "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" sind ab sofort erhältlich unter: https://tinyurl.com/promipadelwm2026Sie wissen nicht, was Padel ist?Padel zählt zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und begeistert immer mehr Menschen auch in Deutschland. Die Rückschlagsportart vereint Elemente aus Tennis und Squash und wird auf einem von Glas- und Gitterwänden umgebenen Court gespielt. Diese sind Teil des Spiels und sorgen für spektakuläre Ballwechsel, schnelle Reaktionen und jede Menge Unterhaltung.Produziert wird "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" von i&u Studios im Auftrag von ProSieben."Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" - am Samstag, 21. November 2026, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Tina LandTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1192Tina.Land@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6393064