Stuttgart (ots) -Die Schwetzinger SWR Festspiele feiern vom 30. April bis 30. Mai 2027 ihr 75-jähriges Bestehen. Unter dem Motto "Prägung" verbindet das Festival im Schwetzinger Schloss Tradition und Innovation: Mit der Uraufführung der Oper "Bad News" von Patricia Kopatchinskaja und Agata Zubel sowie der Wiederentdeckung von Florian Leopold Gassmanns Oper "L'amore artigiano" aus der Zeit Kurfürst Carl Theodors - beide Musiktheaterproduktionen werden von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert - blicken die Festspiele auf ihre Geschichte und zugleich mutig nach vorn.Das vielfältige Festspielprogramm vereint internationale Stars wie Gidon Kremer, Katia und Marielle Labéque, Christian Zacharias, Julia Lezhneva, Ute Lemper und Fola Dada mit aufstrebenden Formationen wie dem Abchordis Ensemble und dem Trio E.T.A. Als Residenzensemble ist das vision string quartet mit fünf Konzerten vertreten. Ein umfangreiches Angebot für Kinder, Jugendliche, Schulklassen und Familien macht Musik für alle Generationen erlebbar. Sämtliche Veranstaltungen zeichnet SWR Kultur auf und bringt sie über den Rundfunk und den internationalen Programmaustausch der EBU in die Welt. Das vollständige Programm ist ab sofort online, der Ticketvorverkauf beginnt am 4. Dezember. Ministerpräsident Cem Özdemir übernimmt die Schirmherrschaft und eröffnet die Jubiläumsfestspiele persönlich.Festspiele tragen Baden-Württemberg in alle Welt"Seit ihrer Gründung im Jahr 1952 sind die Schwetzinger SWR Festspiele zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Baden-Württemberg geworden", so Ministerpräsident Cem Özdemir. Anlässlich des Doppeljubiläums von Land und Festspielen im Jahr 2027 hebt er zugleich die besondere Verbindung zwischen dem Festival und der Entwicklung Baden-Württembergs hervor: "Auf einzigartige Weise und in der besonderen Atmosphäre des Schwetzinger Schlosses finden dabei Gegensätze zusammen, die auch das Land geprägt haben: Tradition und Innovation, kulturelles Erbe und Offenheit für Neues. Dabei wirken die Festspiele weit über Schwetzingen hinaus und tragen durch die Rundfunkübertragungen ein Stück Baden-Württemberg in alle Welt."Jubiläumssaison unter dem Motto "Prägung""Der SWR ist stolz darauf", so Anke Mai, Programmdirektion Kultur, Wissen, Junge Formate, "die Schwetzinger SWR Festspiele gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern zu tragen - als eines der ältesten kontinuierlich von einer ARD-Anstalt verantworteten Klassikfestivals, dessen Programme über die EBU ein internationales Publikum erreichen. Im Jubiläumsjahr feiern wir nicht nur die Geschichte, sondern vor allem den Blick nach vorne: Unter dem Motto 'Prägung' zeigen wir, wie Musik über Generationen hinweg wirkt und wie ein Festival Land, Region und Menschen prägen kann." Festspielleiterin Cornelia Bend ergänzt: "Prägung bedeutet Herkunft und Zukunft zugleich. Im Jubiläumsjahr blicken wir auf unsere reichen Traditionen, um daraus mutige Impulse für die Musik von morgen zu entwickeln."Uraufführung und Wiederentdeckung: zwischen "Bad News" und "L'amore artigiano"Mit der Uraufführung der Oper "Bad News" von Patricia Kopatchinskaja und Agata Zubel sowie der Wiederentdeckung von Florian Leopold Gassmanns Oper "L'amore artigiano" verbinden die Schwetzinger SWR Festspiele 2027 in zwei Musiktheaterproduktionen Gegenwart und Geschichte. Ausgehend vom Mythos der antiken Seherin Kassandra, deren Prophezeiungen niemand beachtete, richtet "Bad News" den Blick ins Heute und setzt sich mit den multiplen Krisen unserer Zeit auseinander: ein künstlerischer Apell für mehr Verantwortung und Widerstand. Die Uraufführung entsteht in enger Zusammenarbeit der vielfach ausgezeichneten Komponistin, Sängerin und Performerin Agata Zubel - bekannt für ihren experimentellen Umgang mit Stimme und Form - mit der international gefeierten Geigerin und Konzeptkünstlerin Patricia Kopatchinskaja, die hier erstmals ein Musiktheaterwerk konzipiert und inhaltlich-szenisch verantwortet.Mit der Wiederentdeckung von "L'amore artigiano" ("Die Liebe unter den Handwerksleuten") kehrt die turbulente Verwechslungskomödie an einen Ort ihrer eigenen Geschichte zurück: Bereits 1772 war sie in Schwetzingen zu sehen, am 30. April 2027 bildet sie nun den Auftakt der Festspiele und knüpft damit an die kurfürstliche Tradition an. Die Produktion entsteht in Koproduktion mit dem Salzburger Landestheater und dem Mozarteumorchester. Beide Musiktheaterproduktionen werden von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert.International renommierte Künstlerpersönlichkeiten, Debüts und Residenz"Zur Jubiläumssaison konnten wir Künstler:innen einladen", so Cornelia Bend, "die seit Jahrzehnten mit den Schwetzinger SWR Festspielen verbunden sind": Gidon Kremer und Christian Zacharias, die beide vor genau fünfzig Jahren in Schwetzingen debütierten, bringen - ebenso wie das Klavierduo Katia und Marielle Labéque - je zwei sehr persönlich geprägte Programme ein. Zu Gast sind unter anderem auch die Sänger:innen Julia Lezhneva, Benjamin Appl, Ute Lemper und Fola Dada, die Cellistin Raphaela Gromes, Schauspielerin Corinna Harfouch (in einer Kunst-Performance über Christa Wolfs Erzählung "Kassandra") und Schauspieler Joachim Król (mit einer Hommage an Roger Willemsen). Außerdem zu erleben sind die beiden Klavierduos Tal/Groethuysen und Gülru Ensari/Herbert Schuch sowie die Pianisten Florian Hölscher, Alexander Gadjiev, Joseph Moog, Fabian Müller, Marian Petrescu und, im Prolog, der erst 14-jährige Antonio Pavan. Startänzer Friedemann Vogel ist in der Neuproduktion "Proteus. Metamorphia" zu sehen, während Elke Heidenreich ein Herzensprojekt rund um den Sänger Orpheus entwickelt hat.Residenzensemble ist das vision string quartet, eine junge, wilde Streicher-Boygroup aus Berlin, die klassische und eigene Werke auswendig und im Stehen spielt und das Publikum regelmäßig von den Stühlen reißt. Die fünf unterschiedlichen Programme des Ensembles enthalten etliche lustvolle Grenzüberschreitungen - bis hin zu einem Tanz-Picknick.Aufstrebenden Formationen wie das Abchordis Ensemble, das Trio E.T.A. sowie ARD Musikpreisträger:innen und SWR Kultur New Talents mit "World Wide Beethoven" bringen neuen Wind nach Schwetzingen. Auch die Alte-Musik-Ensembles Musica Antiqua Latina, Freiburger BarockConsort, Continuum und Bach Consort Wien denken mit speziellen Festspielprogrammen Repertoire und Konzertformate neu.Generationenübergreifend: Musikvermittlungsprojekte für mehr Partizipation und AustauschNach dem erfolgreichen Start 2025 erweitern die Schwetzinger SWR Festspiele 2027 ihr Angebot zur Musikvermittlung. Sechs Familienkonzerte, drei "Lauschrausch"-Angebote für Schulklassen im Schloss und vielfältige "Mittendrin"-Schulbesuche machen klassische Musik für Kinder, Jugendliche und Familien erlebbar. Die Angebote werden von den Stadtwerken Schwetzingen und Fuchs SE unterstützt. Im Partizipationsprojekt "Stimmspuren" entsteht gemeinsam mit Fola Dada und unter der Leitung von Janette Schmid eine zeitgenössische Klangcollage zum Festspielmotto - mit singenden Menschen jeden Alters.Damit setzen die Schwetzinger SWR Festspiele und SWR Kultur ihren gemeinsamen Kultur- und Bildungsauftrag um, wie Anke Mai betont: "Gemeinsam mit SWR Kultur bauen wir die Musikvermittlung weiter aus und wollen nah bei den Menschen in dieser wunderbaren Region sein: mit neuen Formaten, Projekten für Kinder und Jugendliche, inklusiven Angeboten und kostenfreien Veranstaltungen. So kommen wir unserem Kultur- und Bildungsauftrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sichtbar nach - wir bringen Kultur zu den Menschen, stärken die Region und begeistern gerade junge Menschen für die Welt der klassischen Musik."SWR KulturSämtliche Veranstaltungen werden von SWR Kultur aufgezeichnet und live oder zeitversetzt aus dem Schwetzinger Schloss, dem Dom zu Worms und der Speyerer Dreifaltigkeitskirche ausgestrahlt.Unterstützung, Sponsoring und KooperationspartnerGefördert werden die Festspiele von der Baden-Württemberg Stiftung, vom Land Baden-Württemberg, vom Unternehmen Fuchs SE, den Stadtwerken Schwetzingen, dem Freundeskreis der Schwetzinger SWR Festspiele, der Rheinhessen Sparkasse sowie privaten Förderern wie der Familie Dres. Eva und Gregor M. Hess und Kooperationspartnern sowie vom Sparkassenverband Baden-Württemberg.Programm und TicketsDas vollständige Programm ist ab sofort abrufbar unter schwetzinger-swr-festspiele.de. Dort ist auch die umfangreiche Programmbroschüre als PDF zu finden, die zudem per Post erhältlich ist.Tickets sind ab dem 4. Dezember erhältlich:Eventim-VorverkaufsstellenOnline: schwetzinger-swr-festspiele.deSWR Ticketservice: 07221 300 100 (Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr)Bestellung per E-Mail an swrticketservice@swr.deBildmaterialDruckfähige Pressefotos erhalten Sie auf ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/) oder auf Anfrage von Stefan Stahnke (st@worteuebermusik.de).Pressekontakt:Pressekontakt Schwetzinger SWR FestspieleAndreas BaumgartnerTel.: 07221 929 24989E-Mail: andreas.baumgartner@SWR.dePressematerial und InterviewanfragenStefan Stahnke - Worte über MusikTel.: 030 3478 1984E-Mail: st@worteuebermusik.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6393063