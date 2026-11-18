Berlin (ots) -Die Deutschen entdecken ihr eigenes Land neu und Naturregionen wachsen am stärksten- Wirtschaftliche Bedeutung: Aus jedem Euro direkter Wirtschaftsleistung durch Aufenthalte über Airbnb entstanden schätzungsweise rund drei Euro für die deutsche Gesamtwirtschaft- Wohin die Deutschen reisen: Übernachtungen innerhalb Deutschlands abseits der Städte sind seit 2020 um rund 70 Prozent gestiegen, deutlich stärker als in den Metropolen- Wie die Deutschen buchen: Fast vier von zehn Buchungen deutscher Gäste erfolgen mehr als einen Monat im VorausVor fünfzehn Jahren begann Airbnbs Weg nach Europa in Hamburg, wo das Unternehmen im Juni 2011 sein erstes Büro außerhalb der USA eröffnete. Heute sichern Aufenthalte über Airbnb in Deutschland schätzungsweise rund 54.000 Arbeitsplätze und trugen 2025 geschätzt rund 3,1 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt bei [1]. Gleichzeitig zeigen fünfzehn Jahre Buchungsdaten, wie die Deutschen reisen: Sie entdecken ihr eigenes Land neu, wobei Naturregionen am stärksten wachsen [2], und sie haben ihre ganz eigenen Buchungsgewohnheiten: Sie planen ihre Reisen frühzeitig und prüfen genau, bevor sie buchen. Airbnb stellt diese Zahlen anlässlich seines Jubiläums in seinem neuen Büro in Berlin-Mitte vor."In fünfzehn Jahren ist Airbnb zu einem festen Bestandteil des Reisens in Deutschland geworden und sichert zehntausende Arbeitsplätze, von der Kellner:in im Restaurant bis zur Verkäuferin im Dorfladen. Und Airbnb hat verändert und geprägt, wie die Deutschen reisen: Sie entdecken, was direkt vor ihrer Haustür liegt, von der Uckermark über die Alpen bis an die Küste. Sie planen sorgfältig, und wenn sie Vertrauen gefasst haben, kommen sie wieder. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich", sagt Kathrin Anselm, Managing Director Central and Eastern Europe bei Airbnb.Gastgeber:innen wie du und ichFast 80 Prozent der Gastgeber:innen in Deutschland vermieten nur eine einzige Unterkunft [3], und typische Gastgeber:innen verdienen rund 4.200 Euro pro Jahr (Median 2025) [4]. Seit 2011 haben Hunderttausende Gastgeber:innen aus Deutschland ihre Türen geöffnet, und Unterkünfte hierzulande haben mehr als 46 Millionen Gästeankünfte verzeichnet, allein 2025 fast sieben Millionen [5].Was Gäste ausgeben, bleibt vor OrtVon den Ausgaben der Gäste profitieren vor allem lokale Betriebe: 2025 gaben Gäste in Deutschland schätzungsweise 2,77 Milliarden Euro außerhalb ihrer Unterkunft aus: 872 Millionen Euro in Restaurants, 559 Millionen Euro für Lebensmittel, 438 Millionen Euro im Einzelhandel, 366 Millionen Euro für Freizeit und Unterhaltung, 237 Millionen Euro für Transport und 302 Millionen Euro für sonstige Ausgaben [6].2025 führte jeder Euro direkter Wirtschaftsleistung, der durch Aufenthalte über Airbnb entstand, schätzungsweise zu rund drei Euro Wirtschaftsleistung in Deutschland insgesamt. Aufenthalte über Airbnb unterstützen geschätzt rund 54.000 Arbeitsplätze, mehr als die Hälfte davon direkt durch die Ausgaben der Gäste und Gastgeber:innen. Seit 2011 haben Aufenthalte über Airbnb schätzungsweise 22,8 Milliarden Euro zum deutschen BIP beigetragen [7].Deutschland entdeckt sich neu: Es geht aufs LandAuf Airbnb wachsen Reisen innerhalb Deutschlands schneller als Reisen ins Ausland, und der Großteil dieses Wachstums findet außerhalb der Städte statt. Fast zwei von drei inländischen Übernachtungen wurden 2025 außerhalb städtischer Reiseziele gebucht, und seit 2020 sind diese Übernachtungen um rund 70 Prozent gestiegen, verglichen mit nur 6 Prozent in den größten Städten [8].Die Regionen im Überblick(Alle Zahlen beziehen sich auf Übernachtungen, die Gäste aus Deutschland innerhalb des Landes gebucht haben):- Alpen und ländliches Bayern: die am schnellsten wachsende Region 2025, mit einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr- Deutsche Küste: 2025 erstmals mehr als eine Million gebuchte Übernachtungen in einem einzigen Jahr- Bundesländer: Die am schnellsten wachsenden Bundesländer seit 2020 sind Sachsen-Anhalt (plus 89 Prozent) sowie Rheinland-Pfalz und Niedersachsen (jeweils plus 85 Prozent). Bayern bleibt das beliebteste inländische Reiseziel mit fast 1,27 Millionen gebuchten Übernachtungen im Jahr 2025Besonders gefragt sind Naturreisen bei der Gen Z: Von 2023 bis 2025 stiegen ihre entsprechenden Suchanfragen auf Airbnb um rund 75 Prozent und damit doppelt so stark wie die der Deutschen insgesamt (35 Prozent) [9].Auch die bestbewerteten Unterkünfte Deutschlands finden sich auf dem Land: Die am besten bewerteten Unterkünfte nach Regionen sind die Prignitz, die Uckermark und die Region rund um Bamberg, Amberg und Coburg. Bei der Betrachtung der Bewertung der Unterkünfte nach Bundesländern liegen Brandenburg, Thüringen und Rheinland-Pfalz vorn [10].Anspruchsvoll, aber treu: So buchen deutsche GästeDeutsche Reisende schenken ihr Vertrauen nicht leichtfertig. Die Erfahrungen anderer Gäste prägen ihre Entscheidung, und Sauberkeit ist für sie eines der wichtigsten Kriterien, oft noch vor Preis und Lage [11]. Damit sie mit gutem Gefühl buchen können, bietet Airbnb gezielte Funktionen: Bewertungen, die speziell von Gästen aus Deutschland stammen, und das Highlight "Blitzsauber" für Unterkünfte, die als besonders sauber gelten. Zudem heben die Gäste-Favoriten die beliebtesten Unterkünfte auf Airbnb hervor, basierend auf Bewertungen, Rezensionen und Zuverlässigkeit. Gäste-Favoriten sind bei deutschen Gästen besonders gefragt: Die Buchungen dieser Unterkünfte wachsen deutlich stärker als die Buchungen insgesamt [12].Deutsche Gäste planen voraus und kommen wieder: Fast vier von zehn ihrer Buchungen erfolgen mehr als einen Monat vor dem Check-in und 85 Prozent werden von Gästen getätigt, die bereits zuvor über Airbnb gebucht haben [13].Mehr als Reisen: ein Zuhause, wenn Menschen es am dringendsten brauchenAirbnb.org ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2020 von Airbnb gegründet wurde und Menschen in Krisenzeiten kostenlose, vorübergehende Unterkünfte bereitstellt. Seit dem 28. Oktober 2026 trägt jeder Aufenthalt über Airbnb zur Finanzierung dieser Arbeit bei (https://news.airbnb.com/de/ab-heute-traegt-jeder-aufenthalt-auf-airbnb-dazu-bei-menschen-in-krisensituationen-voruebergehend-unterzubringen): Airbnb spendet für jeden Aufenthalt in einer Unterkunft 10 US-Cent seiner Einnahmen an Airbnb.org. Gemeinsam mit weiteren Spenden soll das neue Finanzierungsmodell in den nächsten fünf Jahren 500 Millionen US-Dollar für Airbnb.org einbringen. Ziel ist es, bis 2030 jedes Jahr eine Million kostenlose Übernachtungen bereitzustellen.Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigte sich in Deutschland besonders deutlich: Als Geflüchtete aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof ankamen, spielte das Berliner Airbnb-Team eine zentrale Rolle in der Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern, um kostenlose Notunterkünfte bereitzustellen. Ein wesentlicher Teil der Hilfsmaßnahmen von Airbnb.org wurde von hier aus geleitet. Seit Kriegsbeginn hat Airbnb.org weltweit mehr als hunderttausend Geflüchteten aus der Ukraine eine kostenlose Unterkunft vermittelt, viele davon in Deutschland [14].[1] Schätzung von Airbnb für das Jahr 2025 auf Basis interner Daten, berechnet mit dem Input-Output-Modell IMPLAN. Beitrag zum BIP (Bruttowertschöpfung): 3,54 Milliarden US-Dollar, umgerechnet in Euro zum Jahresdurchschnittskurs 2025 von 1 EUR = 1,13 USD (Eurostat). Arbeitsplätze gemäß der Definition von IMPLAN: Voll- und Teilzeitstellen, gezählt als Ganzjahresäquivalente, nicht als Vollzeitäquivalente; einschließlich direkter, indirekter und induzierter Effekte. Direkte Arbeitsplätze, die von den Ausgaben der Gäste und Gastgeber:innen abhängen: rund 30.400. Wirtschaftsleistung: gesamter Produktionswert (direkt, indirekt und induziert) im Verhältnis zum direkten Produktionswert.[2] Interne Daten von Airbnb: Übernachtungen in Unterkünften in Deutschland, gebucht von Gästen aus Deutschland, nach Buchungsdatum, vor Abzug von Stornierungen, 2020 bis 2025. Regionen, städtische Reiseziele und größte Städte gemäß der internen Klassifizierung von Airbnb. Vergleich mit Reisen ins Ausland: 2025 gegenüber 2024, gleiche Datengrundlage.[3] Interne Daten von Airbnb, 2011 bis 2025: Anteil der Gastgeber:innen mit Sitz in Deutschland und mindestens einer Buchung, die nur eine Unterkunft vermietet haben.[4] Interne Daten von Airbnb: Median der Nettoauszahlungen an Gastgeber:innen mit Sitz in Deutschland für Aufenthalte in Deutschland, 2025. Typisch bezieht sich auf die Median-Einnahmen von Gastgeber:innen 2025. Die tatsächlichen Einnahmen hängen von mehreren Faktoren ab, darunter Verfügbarkeit, Preis und Nachfrage in der Region des Inserats.[5] Interne Daten von Airbnb, 2011 bis 2025. Gastgeber:innen: Gastgeber:innen mit Sitz in Deutschland, die mindestens eine Buchung erhalten haben. Gästeankünfte: Ankünfte in Unterkünften in Deutschland.[6] Schätzung von Airbnb für das Jahr 2025 auf Basis interner Daten, berechnet mit dem Modell IMPLAN; umgerechnet zum Kurs von 1 EUR = 1,13 USD (Eurostat).[7] Schätzung von Airbnb auf Basis interner Daten: 2023 bis 2025 berechnet mit dem Modell IMPLAN, 2011 bis 2022 geschätzt auf Grundlage der Einnahmen der Gastgeber:innen; jedes Jahr umgerechnet zum jeweiligen Jahresdurchschnittskurs EUR/USD (Eurostat) und ausgewiesen in Preisen von 2025.[8] Interne Daten von Airbnb: Übernachtungen in Unterkünften in Deutschland, gebucht von Gästen aus Deutschland, nach Buchungsdatum, vor Abzug von Stornierungen, 2020 bis 2025. Regionen, städtische Reiseziele und größte Städte gemäß der internen Klassifizierung von Airbnb. Anteil außerhalb städtischer Reiseziele: 2025. Vergleich mit Reisen ins Ausland: 2025 gegenüber 2024, gleiche Datengrundlage. Regionen und Bundesländer: Wachstum der Regionen 2025 gegenüber 2024, Wachstum der Bundesländer 2020 bis 2025, Übernachtungen 2025. Regionen und Bundesländer: Wachstum der Regionen 2025 gegenüber 2024, Wachstum der Bundesländer 2020 bis 2025, Übernachtungen 2025.[9] Interne Suchdaten von Airbnb: Suchanfragen von Nutzer:innen in Deutschland nach Naturreisen innerhalb Deutschlands, 2025 gegenüber 2023. Für ein Airbnb-Konto ist ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich.[10] Interne Daten von Airbnb: Durchschnittliche Bewertung der Unterkünfte von Gastgeber:innen mit mindestens zehn Bewertungen, nach Region und Bundesland der Inserate in Deutschland. Eine Region wird berücksichtigt, wenn sie mindestens 20 solcher Gastgeber:innen hat. Stand der Inserate: 31. März 2026, Stand der Bewertungen: 18. August 2026. Regionen gemäß der internen Klassifizierung von Airbnb.[11] Wifitalent Report 2026, Gastgewerbe Deutschland; Airbnb Brand Tracker Deutschland, Q4 2025.[12] Interne Daten von Airbnb: Nettobuchungen von Gästen aus Deutschland bei Unterkünften mit der Auszeichnung "Gäste-Favorit" in Deutschland, Check-ins 2025 im Vergleich zu 2024, im Verhältnis zum Wachstum aller Nettobuchungen von Gästen aus Deutschland in Deutschland im selben Zeitraum. "Gäste-Favorit" ist die Auszeichnung für die rund 20 Prozent der Inserate weltweit mit den besten Bewertungen und der höchsten Zuverlässigkeit.[13] Interne Daten von Airbnb zu Buchungen von Gästen aus Deutschland, Check-ins von April 2025 bis März 2026. Vorlaufzeit: mehr als 30 Tage zwischen Buchung und Check-in. Wiederholungsbuchungen: Anteil der Buchungen von Gästen, die bereits zuvor über Airbnb gebucht hatten.[14] Airbnb Newsroom: https://news.airbnb.com/de/airbnb-orgs-2-jahr-der-hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukrainePressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Jack Bradford | jack.bradford@airbnb.com | +49.17643344391Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6393062