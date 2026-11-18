DJ AUKTION/Stabile Nachfrage nach 7-jährigen Bundesanleihen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 7-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Oktober:
Emission 3,30-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. November 2033 Volumen 3 Mrd Euro Bietungsvolumen 3,417 Mrd Euro Zuteilungsbetrag 2,272 Mrd Euro Zeichnungsquote 1,5 (1,4) Durchschnittsrendite 3,27% (3,36%) Settlement 20. November 2026
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November 18, 2026 06:14 ET (11:14 GMT)
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