Sicherheitsforscher:innen eines amerikanischen Startups haben ein gravierendes Problem in Java entdeckt. Darüber lässt sich aus der Ferne Code ausführen. Da eine Vielzahl von Programmen Java nutzt, sind nicht nur Privatpersonen, sondern auch die größten Unternehmen von diesem Problem betroffen. Java gehört zu den beliebtesten Programmiersprachen und hat eine Vielzahl von Anwendungen hervorgebracht. IBM berichtete noch im Oktober 2025 zum 30. Geburtstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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