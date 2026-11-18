Vaduz (ots) -Wer sein Vermögen breit streuen möchte und auch an Edelmetalle denkt, der hat mehr Möglichkeiten als eine Anlage in Gold. Silber, aber auch Platin und Palladium sind in der verarbeitenden Industrie nachgefragt und eröffnen damit eigene Anlageperspektiven. Mit willbe, der Investment-App der Liechtensteinischen Landesbank (LLB), können Anlegerinnen und Anleger ab sofort neben Gold auch in Silber investieren. Platin und Palladium kommen bald dazu.Auf einen Blick:- Breite Auswahl: Neben Gold stehen künftig Silber, Platin und Palladium zur Investition bei willbe zur Verfügung- Einfacher Einstieg: Physische Edelmetalle in kleinen Stückelungen ab einem Gramm über die App kaufen/verkaufen oder regelmässig per Sparplan investieren- Sichere Verwahrung: Gold lagert bei der LLB in Liechtenstein, Silber, Platin und Palladium im Zollfreilager einer der sichersten Schweizer Banken- Physisch verfügbar: Die Abholung ist nach Voranmeldung in den angebotenen Barrengrössen am LLB-Hauptsitz in Liechtenstein möglichUnterschiedliche Metalle, unterschiedliche PerspektivenEin breit aufgestelltes Portfolio verteilt das Vermögen auf verschiedene Anlagen. Edelmetalle können Aktien und Anleihen dabei ergänzen. Auch innerhalb der Edelmetallanlage lohnt sich ein genauerer Blick: Die vier Metalle Gold, Silber, Platin und Palladium unterscheiden sich in ihrer Verwendung und damit in den Faktoren, die Angebot, Nachfrage und Preise bestimmen.Während bei Gold die Nachfrage als Anlage und zur Wertaufbewahrung eine wichtige Rolle spielt, verbindet Silber die Verwendung als Anlagemetall mit zahlreichen industriellen Anwendungen. Es wird beispielsweise in Elektronik und Solarzellen eingesetzt. Platin kommt unter anderem in der Automobil-, Chemie- und Glasindustrie zum Einsatz. Bei Palladium spielt die Verwendung in Fahrzeugkatalysatoren eine wesentliche Rolle."Wer sein Portfolio diversifizieren möchte, sollte auch darauf schauen, wovon die einzelnen Anlagen beeinflusst werden. Bei Silber, Platin und Palladium spielt die industrielle Nachfrage eine wichtige Rolle. Das eröffnet neben Gold zusätzliche Anlagemöglichkeiten. Entscheidend ist, welche Metalle zum bestehenden Portfolio passen und welchen Anteil sie darin einnehmen sollen", sagt Bernhard Schmitt, Head of Equity & Multi Manager Management bei der LLB.Eine stärkere industrielle Nachfrage kann die Preise stützen. Technologische Entwicklungen können den Bedarf an einzelnen Metallen aber auch verringern, etwa wenn Hersteller Material einsparen oder ersetzen. Die Auswahl sollte deshalb zum Anlageziel und zur persönlichen Risikobereitschaft passen. Edelmetalle erzielen keine laufenden Zinsen oder Dividenden; ihr Anlageergebnis hängt von der Preisentwicklung und den Kosten ab.Physische Barren, digital zugänglichWer physisch in Edelmetalle investieren möchte, muss dafür nicht gleich einen ganzen Barren kaufen. Mit willbe erwerben Kundinnen und Kunden Anteile an Barren. So ist der Einstieg bereits ab einem Gramm möglich. Die Bestände lassen sich in der App verwalten und in Euro oder Schweizer Franken kaufen und verkaufen. Sparpläne ermöglichen es, regelmässig kleinere Beträge anzulegen."Mit willbe wollen wir unseren Kundinnen und Kunden den Vermögensaufbau so einfach wie möglich machen. Mit Silber, Platin und Palladium ergänzen wir unser Goldangebot um drei weitere Edelmetalle. Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, welches Metall sie kaufen und ob sie einmalig oder regelmässig investieren möchten. Wir übernehmen die Verwahrung. Wer seine Bestände physisch beziehen möchte, kann sie bei uns in Vaduz abholen", sagt Wolfgang Mair, Leiter digitale Geschäftsmodelle bei der LLB.Silber, Platin und Palladium werden im Zollfreilager einer Schweizer Bank verwahrt und dort getrennt vom Vermögen der Bank gehalten. Die Goldbarren von willbe Kundinnen und Kunden lagern weiterhin im Tresor der LLB in Liechtenstein.Preise und Kosten im BlickBeim Kauf physischer Edelmetalle zählen neben dem Metallpreis auch die Kosten für Handel und Verwahrung. In der willbe App sind die jeweiligen An- und Verkaufspreise ersichtlich. Sie werden regelmässig aktualisiert. Zusätzliche Transaktionsgebühren fallen nicht an. Die jährliche Lagergebühr beträgt 0.5 % p.a.Für die physische Abholung werden CHF 150 Auslieferungspauschale zuzüglich der jeweiligen Barrenspesen berechnet. Hinzu kommen gegebenenfalls Steuern und Abgaben. Die verfügbaren Barrengrössen, die Voraussetzungen für die Abholung sowie Preis- und Rechenbeispiele sind auf den Produktseiten unter willbe-invest.com aufgeführt.Kurzporträt: willbe - die Investment-App der Liechtensteinischen Landesbankwillbe ist die Investment-App der Liechtensteinischen Landesbank (LLB). Sie bietet digitalen Zugang zu Tagesgeld und Festgeld in neun Währungen, Edelmetallen und einer aktiven Vermögensverwaltung. Das Angebot richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die Wert auf langfristigen Vermögensaufbau und -schutz durch Diversifizierung, faire Preise und einfache digitale Prozesse legen.Hinter willbe steht mit der LLB eine Bank mit mehr als 160-jähriger Geschichte, die mit einem Rating der Agentur Moody's von Aa2 über eine sehr gute Bonität verfügt. willbe Kundinnen und -Kunden profitieren somit von der besonderen Kombination aus Banking-Erfahrung, preisgekröntem Asset-Management und neuester Technologie - am sicheren Finanzplatz Liechtenstein. Die App kann auf der Website willbe-invest.com oder im Apple Store (iPhone) (https://apps.apple.com/de/app/willbe-invest/id1571486523) und Play-Store (Android) (https://play.google.com/store/apps/details?id=li.llb.viridi) kostenlos heruntergeladen werden.Pressekontakt:Cordin M. Camenzind, Leiter Group Content Marketing LLBTelefon +423 236 97 36, E-Mail cordin.camenzind@llb.li, Internet willbe-invest.comOriginal-Content von: Liechtensteinische Landesbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165330/6393118