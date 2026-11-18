Emittent/Herausgeber: Bilthouse GmbH
Schlagwort(e): Immobilien
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
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Die Bilthouse-Gruppe ernennt Dr. Michael Luhnen zum neuen CEO mit Wirkung zum 1. Dezember 2026. Luhnen, vormals Führungskraft bei AutoScout24 und PayPal, folgt auf den Gründer und Miteigentümer Tomas Peeters. Peeters wird den Übergang bis Jahresende begleiten und zum Januar 2027 in den Beirat der Gruppe wechseln. Ziel der Neubesetzung ist es, das Wachstum des führenden Anbieters für Baufinanzierungsvermittlung durch Luhnens Expertise in digitalen Plattformen und Vertrieb weiter zu beschleunigen.