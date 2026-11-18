Die Senkung der Stromsteuer war ein dringend nötiger Schritt in die richtige Richtung - und ist doch viel zu halbherzig, meint unser Autor. Na bitte, geht doch, könnte man nach dem Gezerre um die Stromsteuer sagen. Die Koalition hat in einer stundenlangen Sitzung beschlossen, die Stromsteuer auch für Privathaushalte auf das europäische Mindestmaß zu senken. Für Unternehmen gilt eine solche Regelung schon länger. Dass ein durchschnittlicher Haushalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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