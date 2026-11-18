Berlin - Beim Treffen der "Koalition der Willigen" am Donnerstag in Berlin sind wohl keine tiefgreifenden Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg zu erwarten.



Wie es am Mittwoch in Regierungskreisen hieß, soll es bei dem Treffen nach den jüngsten Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi vor allem um die Koordinierung der nächsten Schritte gehen. Man wolle sich für weitere direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine mit aktiver Beteiligung der USA und der Europäer abstimmen, hieß es. Im Fokus stehen dabei demnach erneut die Unterstützung der Ukraine sowie die Debatte über Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand.



Erwartet werden in Berlin am Donnerstagnachmittag Vertreter aus insgesamt 37 Ländern, größtenteils auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Zudem sind die Spitzen von EU und Nato dabei. Fast zeitgleich mit dem Treffen der Koalition findet der APEC-Gipfel in Shenzen in China statt. Dort will sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen. Das Ergebnis dieses Gesprächs dürfte in Berlin ebenfalls eine größere Rolle einnehmen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur