München (ots) -Wie gehe ich mit Hasskommentaren um? Was muss ich bei KI-generierten Inhalten beachten? Und wann muss ich Werbung kennzeichnen? Wer einen eigenen Social-Media-Kanal betreibt, steht vor vielen Fragen. Antworten gibt ab sofort das neue, kostenlose Toolkit "DeinCONTENT - Hacks für einen eigenen Social-Media-Kanal" der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendleitungen sowie junge Creatorinnen und Creator, die Social Media kreativ, sicher und verantwortungsvoll nutzen möchten.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Wer auf Social Media Inhalte postet, erreicht Menschen, stößt Debatten an und beeinflusst Meinungen. Damit wächst auch die Verantwortung für das, was man teilt. Wir wollen junge Menschen ermutigen, ihre Stimme im Netz einzubringen, und ihnen gleichzeitig das nötige Wissen dafür mitgeben. Denn ein respektvolles Miteinander im Netz beginnt bei jedem Einzelnen."DeinCONTENT bietet praktische Hilfestellungen für alle, die einen eigenen Social-Media-Kanal aufbauen oder weiterentwickeln möchten. In acht Modulen erfahren die Nutzerinnen und Nutzer unter anderem, wie sie Inhalte planen, Informationen überprüfen, ihre persönlichen Daten schützen und mit ihrer Community umgehen können. Auch rechtliche Fragen zu Urheberrecht, Persönlichkeitsrechten sowie Werbe- und KI-Kennzeichnung werden verständlich erklärt. Kurze Videoclips, Checklisten, Vorlagen und interaktive Aufgaben erleichtern den Einstieg.Ein ergänzendes Promo-Kit mit Präsentation, Leitfaden und Social-Media-Materialien unterstützt Einrichtungen und Verbände dabei, das Angebot in der Jugendarbeit einzusetzen und bekannt zu machen. Ein gedrucktes Workbook wird es in Kürze ebenfalls kostenlos über den BLM-Materialshop geben. Entwickelt wurde DeinCONTENT im Rahmen von jung.engagiert.online (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/medienkompetenz/projekte/jung-engagiert-online.cfm), einem gemeinsamen Projekt der BLM und des JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Kooperation mit dem Bayerischen Jugendring (BJR).Das kostenlose Toolkit ist hier (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/medienkompetenz/informationsangebote/dein-content.cfm) abrufbar.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel. 089/63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6393139